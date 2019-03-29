为什么越来越多的加拿大情侣选择分开居住

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独自居住的加拿大人近年来呈上升趋势，据加拿大统计局前不久发布的报告，独居的加拿大人在过去的30年中增加了一倍，这些人中的大多数年龄在35岁到64岁之间。

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在这部分人中，并不是所有人都是独身，其中有一部分人是有伴侣的，只是他们选择分开居住。这些各住各的伴侣被简称为LAT (Live Apart, Together)。

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蒙特利尔电影人莎若·海曼（Sharon Hyman）认为和伴侣分开居住对他们俩来说是最佳生活方式，今年56岁的海曼和她63岁的男友戴维（David Demetre）已经这样生活的20多年。

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他们住得并不十分远，如果开车，车程还不算太大问题，他们每周中见面4次，大部分的周末他们一起渡过。

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在接受加拿大广播公司的Cross Country Checkup专题节目组采访时，海曼说他们俩这样分开居住的生活方式使他们享受了合居和分居的好处，既有各自的时间空间，又有足够的两人共同时间，而与此同时，他们避免了普通夫妻的鸡零狗碎的争执。

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海曼说，“比如，我不用操心给他打扫卫生，他也不必担心有时候我会太吵他。”

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批评家说，这不是真的夫妻或伴侣

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据加拿大统计局的数据，2006年分开居住的情侣（LAT）占6%，而到2017年，已经上升了到了占9%，他们中的30%是自愿选择分开居住的。

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曼尼托巴大学（University of Manitoba ）社会学家劳拉·方可（ Laura Funk）说，情侣分开居住在年轻一代中比较流行，但现在许多中年人往往也选择分开居住。

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方可（ Laura Funk）教授说，尤其在离婚和丧偶后，许多中年女性尽管重新开始有新的伴侣，但她们往往选择自己独自居住。

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方可教授在2016年的一份研究报告中指出，情侣们做出这样的选择和海曼和她的男友戴维的原因大致相同，她们都是希望有自己的空间。

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另外，近年来选择伴侣分开居住这一生活方式的人增多也和女性独立，有足够收入支持自己的生活有很大的关系。还有，一些重新组合的伴侣此前的婚姻都有孩子，为方便孩子上学等等原因，使得分开居住成为这些新伴侣的最佳选择。

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尽管现在人们对各种非传统的伴侣关系持宽容接受的态度，但许多人对LAT（分开居住的情侣）关系仍持怀疑和否认的态度，认为LAT伴侣不是真正的夫妻或伴侣，而LAT们通常对这种不认同感到遗憾。

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技术上LAT仍属于单身

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对LAT伴侣来说，公众的不认同还只是障碍的一部分，另一个很大的障碍是财务方面的，

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俩人分开住，需要两处房子（公寓），每月各自要支付一笔日常开销，这两笔开销加起来显然会比俩人合住的开销要大。

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海曼说，她和戴维是20多年的伴侣，但她在申请银行卡时，在婚姻状况这栏，她还填“单身”。

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最近戴维退休了，他终于可以搬离他离公司很近的住处，戴维现在开始准备搬家，但不是搬进海曼的家，而是搬到距离海曼家五分钟路程的地方，他们俩铁定了要做一辈子LAT。

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听众反应

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Cross Country Checkup专题节目组播出对海曼的采访后，收到不少听众和读者反应。

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多数女性读者对LAT表示理解和支持，一位女读者表示她和现在的伴侣也是分开居住，她认为反对者对一纸婚姻文件和同住一幢房子揪住不放完全没有道理。

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另一位女读者表示支持，但从减少碳排放的环保角度建议海曼和戴维要尽量住得近到可以步行去对方住所。海曼马上回答说，她根本就没有车。

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但不少男性读者没有表示支持和理解，还有不少持强烈批评态度。

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一位男性读者表示，这办法好，省了日后离婚，分财产的麻烦，就说我们现在还只是每周约会几次，仅此而已。

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另一位男性读者对这一采访仅仅有海曼一人的说法表示不满，他希望听听戴维怎么说，海曼回复说，戴维完全支持她的观点，只是他不愿意被采访。

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RCI with Jason Vermes · CBC Radio

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