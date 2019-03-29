打击海外逃税：国税局在温哥华查豪宅

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加拿大广播公司报道说，加拿大国税局在温哥华地区对两栋物产执行了搜查令，这是国税局对一起根据巴拿马文件涉嫌逃税7700万加元的案件进行调查的一部分。

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加拿大国税局证实，对上述温哥华逃税案一共动用了40位犯罪调查专家。

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国税局虽然没有透露更多的细节，但证实温哥华这位被追查逃税行为的嫌疑人不是加拿大常住居民；并表示除了巴拿马文件这一情报来源之外，国税局还发现上述涉嫌逃税者有一系列财务转账和财产买卖行为与逃税犯罪有关。

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加拿大联邦政府负责国税局事务的部长Diane Lebouthillier发表书面声明说，对逃税犯罪行为的调查耗费时日，但国税局已经开始收网。

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加拿大国税局目前追查的逃税犯罪案例有52个，其中有5人的名字在巴拿马文件名单上。

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RCI with Karina Roman · CBC News

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