克莱斯勒裁减加拿大雇员1千5百人

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世界汽车巨头公司之一的菲亚特克莱斯勒公司证实，从9月30日开始将把其在加拿大温莎市汽车组装厂的三个班次裁掉一个，会有1500名工人失去工作。

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菲亚特克莱斯勒公司是按照劳资协议的规定，提前6个月的时间通知工会其削减生产班次和裁员决定的。

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该汽车组装厂的工会主席Dave Cassidy指出，他们的汽车组装厂实行三班倒从1993年开始，过去也有过传言说夜班班次会被裁掉，但这三班倒的生产系统还是坚持了25年的时间；现在这第三个班次还是被裁掉，这对工厂所有的工人来说都是巨大的打击。

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安大略省保守党政府省长福特表示，省政府将力争保护温莎汽车组装厂的工作岗位。

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菲亚特克莱斯勒公司在加拿大温莎市的工厂组装出产克莱斯勒Chrysler Pacifica, Chrysler Pacifica 油电混动车和道奇 Dodge Grand Caravan。

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另一汽车巨头美国通用汽车公司去年11月宣布关闭其在安大略省Oshawa市的汽车组装厂，2600名工人失去工作。

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