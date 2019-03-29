27公斤重特大天然珍珠：万锦市菲律宾移民后裔发现家中宝藏

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安大略省万锦市的一名34岁的男子雷耶斯（Abraham Reyes）向媒体展示他拥有一颗罕见的巨大天然珍珠。

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这颗巨大的珍珠是雷耶斯家的传家之物，几年前从他姑姑那里传到他的手中。

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这颗珍珠重达27.65公斤，成色奶白，看起来更象是一个巨大的牙齿而不是珍珠。雷耶斯的家人多年来也并不确切这是一颗珍珠，所以不知道这是个价值连城的宝贝。

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1959，雷耶斯的爷爷去菲律宾首都马尼拉看他姑姑，送给姑姑一个巨大的蛤蜊，这颗珍珠就是在蛤蜊里的。这个巨大的蛤蜊是雷耶斯的爷爷从老家一个渔民那里买来的。

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据专家称，这种巨型蛤蜊在菲律宾沿海的深水区域可见，通常它们生存在珊瑚礁区域。

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据信这颗珍珠有1000年老，被专家估价在6千万到9千万加元。

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雷耶斯表示，他愿意把这颗罕见的大珍珠放在博物馆里展出。

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RCI with Dayna Gourley·CBC News

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