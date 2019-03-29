自由党前司法部长就兰万灵事件再发书面声明，并称有录音证据

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自由党总理及同僚在兰万灵公司事件上涉嫌干涉司法的丑闻已经延续近两个月，但仍未结束。因在此事上受到压力而辞职的前司法部长乔迪·威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）不甘被禁声，这个星期再向众议院司法委员会提交相关书面材料，并说还有录音证据。

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在议会反对党的强烈呼吁下，众议院司法委员会曾召威尔森-雷布尔德出席了一次听证会，阐述受到压力的具体情况。她在2月27日四个小时的作证中，提供了几个总理的幕僚向他提及要努力阻止兰万灵公司被司法起诉的详情。

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此后自由党则以在司法委员会占多数的优势拒绝让她二次作证。但星期五她以书面的形式再次发表声明，其中包括电子邮件、短信，甚至还有录音。至于录音的内容，这位前司法部长还没有透露。

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但根据她上次在司法委员会作证时的介绍。 她曾在去年12月19日与枢密院书记长迈克尔·韦尼克（Michael Wernick）通过一个电话，韦尼克在电话中明确表示，总理在兰万灵问题上已决定该怎样做，而且“相当坚定”。并问她“为什么延期起诉协议（DPA）的办法没有被使用”。

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前司法部长还说，韦尼克告诉她，特鲁多总理“有些担心”，但“会找到解决问题的办法。希望你能够意识到这一点”。

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但枢密院书记长迈克尔·韦尼克在3月6日第二次在司法委员会作证时说，他对当时谈话的具体内容回忆不起来了。他说：“我没有记录，也没有录音。甚至没有记摘要，很难回忆起谈话内容”。

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作为司法部长，威尔森-雷布尔德也是政府的律师，因此受到律师特权的保护。但在没有事先通知对话者的情况下录音还是有些不寻常。它说明从那时起，司法部长与总理之间的互信就出现了问题。

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