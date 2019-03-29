一名罢工司机在媒体前自伤，魁北克出租车司机罢工不得不改变示威方式

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在星期五（3月29日）上午一名罢工司机在媒体面前自伤后，魁北克出租车行业要求罢工的出租车司机停止其压力抗议示威方式。

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一名魁北克出租车行业发言人说，他们对罢工的出租车司机的安全和健康表示担忧。自伤的罢工司机很快被送往医院，所幸他只是受了轻伤。

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本来星期五的示威是通过apps邀请一些人免费乘坐出租车，另外还有一些其它对政府施加压力的方式，但早上发生的自伤事件使得这些压力示威方式不得不被取消。

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魁北克省交通部长François Bonnardel对罢工司机自伤事件表示伤感，他同时表示为罢工司机在媒体上展示的个人生活故事所感动。他表示政府和罢工出租车司机的对话仍在继续。

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魁北克出租车司机在本周一以来持续举行罢工示威，抗议省政府的17号法案，该法案意在解除对出租车行业的管制，并且废除昂贵的出租车许可证。

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