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每次看病只能谈一个问题？加拿大医疗保健面临的新问题

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 29 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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到目前为止，还没有统计显示有多少加拿大医生规定自己的病人每次看病只能谈一个问题（ “one issue per visit”），但是估计不久的未来会有更多的加拿大人在看家庭医生时会看到诊所贴出提示：“为了您和我们的安全，请每次只和医生谈论一个病症，如果需要更多病症的诊断，请另外预约” 。

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Christina Gilman发到推特上的照片（CBC）

安大略省的克雷斯蒂娜·吉尔曼（Christina Gilman）上星期把自己看病时在诊所看到的这条提示发上推特，她的推特引来了众多患者和医生的关注，有人支持，有人反对。

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支持者认为这样会给医生节省出一些时间，让医生可以多看几个病人；而反对的人则认为这样会让一些病人得不到很好的诊断。

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有些医生建议同行们考虑一下，对求诊者提出这样“只诊断一个病症”的要求是否符合伦理道德；而另一些医生则认为这样做有利于其他排队等待的患者，因为如果在一个病人上花太多时间，其他病人就得多等待；也有人对上述通知中“为了他人的安全”这一提法表示疑问，认为这是危言耸听。

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布莱恩·戈德曼医生（Dr. Brian Goldman 的观点

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加拿大广播公司的White Coat, Balck Art专题节目主持人，布莱恩·戈德曼医生（Dr. Brian Goldman 指出，这种限制病人每次看病只能谈一个问题的做法目前还不能算普遍现象，但显然加拿大各省都有一些诊所在这样做。

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戈德曼医生说，尽管许多医生和诊所不采用这一做法，但不少医生赞同对病人看病时所要讨论的问题需要有一些规定和限制。

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戈德曼医生认为其中有许多原因：有些医生会把那些在一次看病中提出许多根本不可能在一次门诊中解决的问题的病人列为“难对付”病人；有些医生说某些病人无法聚焦在最重要的问题上；还有些医生说一些病人不会合理安排时间；也有些医生抱怨有的病人要等到最后一分钟才拿出一个长长的清单来，逐一问询医生。

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还有些病人平时很少去看病，一旦去看病，他们要把从上次看病到这次看病期间的所有头疼脑热都给医生数叨一遍；而有些病人实在是因为每次约医生都不容易，好不容易约到了医生，他们想把所有问题都问一遍。

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从另一角度来看，总是有好些医生让病人等待，约好早上10点看病，有时候赶得不巧，可能到11点才轮上自己进去见医生，或许这些在候诊室里等了好久的病人就是要尽可能多地和医生讨论，把自己在候诊时浪费的时间给补回来。

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（CBC)

也还有一些属于医疗系统的问题，近年来医生的比例没有按照所需增长，医生短缺，医疗系统于是限制医生看病人的时间。但现在医生的工作和过去相比，面临更大的挑战，因为现在老年患者多，他们的健康状况更为复杂。比如一项英国研究显示，英国家庭医生的患者中有78%的人患有多种疾病，比如他们同时有心脏，肾脏，关节炎及抑郁症等，这其中任何两种病就会把医生诊断一个病人的时间占满。

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另外，现在家庭医生不得不接手一些本来属于专科医生照顾的病人，比如本来癫痫病人是神经科医生来管的，但现在家庭医生要为癫痫病人订各项检查以便最后做出诊断。

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医生需要更合理地安排时间

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戈德曼医生说，他认为要求病人在看病时一次只讨论一个问题会有潜在的危险，因为有些疾病很复杂，另外，医生没法要求所有的病人都清楚哪一个问题是他们疾病的关键点。

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戈德曼医生认为，医生应该更好地安排他们的时间，把更多的时间放在看病上，医生同时需要在预约病人时告知病人要提的问题在开头就提出来。戈德曼医生还建议医疗系统应该尽快改变目前缺少专科医生的问题。

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布莱恩·戈德曼医生（Dr. Brian Goldman ）是急诊科医生，他同时也是著名的医疗记者，任加拿大广播公司专栏节目White Coat, Black Art主持人多年。

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RCI with Dr. Brian Goldman · CBC Radio Vik Adhopia · CBC News

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