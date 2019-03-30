播客在音频的战场上成为必争之地( pixabay photo)

数字音频的战场上Podcast是大家都想争夺的那块蛋糕

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 30 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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Podcast音频的战场，虽然在外界看来不愠不火，但其中已经暗藏着各家看到了音频潜力的平台之间的明争暗斗。

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Spotify收购Parcast和Gimlet联盟，音乐流媒体服务看起来要和苹果流行的iTunes播客平台面对面竞争。而BBC将其Podcast从谷歌平台上撤出，希望保持对其颇受欢迎的声音产品的控制权。

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Spotify收购Parcast和Gimlet播客联盟

Spotify今天早上宣布将收购总部位于洛杉矶的Parcast公司。这将是Spotify的第三次播客收购，今年早些时候它以3.4亿美元的总价格收购了Gimlet和Anchor。Spotify今年为收购预留的5亿美元预算。

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收购了Anchor、Gimlet和Parcast，你可以说Spotify在Podcaste的领域上初具规模。它现在有了一个第三方播客技术平台，一个建立在知名播客品牌基础上的制作公司，以及一个大批量生产的播客节目制作公司。

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(AP Photo/Richard Drew)

通过Spotify收听播客的人在我们音频流媒体服务上花费的时间是其他用户的两倍。Spotify首席执行官丹尼尔·埃克( Daniel Ek )

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Spotify，这个音乐流媒体服务看起来将采用苹果流行的iTunes播客平台模式，在音乐之外也成为播客的内容Must-Go。播客补上了Spotify音频内容版图上原来缺少的一大块。

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Spotify首席执行官丹尼尔·埃克( Daniel Ek )在接受CNBC采访时说，这些收购是为了“将我们的使命从仅仅关注音乐扩展到关注所有音频”。“我们希望成为世界领先的音频平台。”

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BBC和谷歌，谁来控制其播客内容？

近日，英国广播公司表示已经从谷歌播客生态系统的中脱身，这意味着人们的节目不再可以通过谷歌智能音箱和移动设备上的谷歌助手访问音频播客内容。

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Photo by Juja Han on Unsplash

英国广播公司发行和业务发展总监基兰克利夫顿在博客中解释了这一举措。他说，谷歌为安卓用户推出了自己的播客应用——他们还表示将很快推出电脑浏览器版本。英国广播公司对此感到不舒服，并一直对此表示强烈关切。

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BBC要求英国广播公司排除在这谷歌自己的播客应用之外，但谷歌拒绝了。英国广播公司发行和业务发展总监基兰克利夫顿

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英国广播公司BBC有自己雄心勃勃的音频策略，而且英国广播公司有自己的定制音频应用-bespoke 。BBC不愿意自己的节目为谷歌音频获得大量流量，而自己却被排除在受益者范围之外。

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BBC和谷歌之间的Podcast之争，实际上是希望在日益重要的音频领域获得更大的发言权。BBC作为公共媒体，利用谷歌平台其实可以获得最大的节目传播范围。

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无论这场风波最后的结果是什么？我们可以看到的是音频的发展潜力和技术平台和内容媒体之间的一种复杂关系。互相依赖又互相不满，最后肯定会重新回到合作的舞台上，但在技术变迁的时代，和内容的博弈中技术平台永远都占着上风。

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