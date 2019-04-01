因纽特人的努纳武特特区已20岁了

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成立于1999年4月1日的努纳武特特区不但是加拿大最新的特区，而且是地域最广袤、地理位置最靠北极的加拿大特区。特区的首府是伊卡吕特 Iqaluit。

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努纳武特特区虽然面积175万平方公里，但人口只有3万6千人，绝对是地广人稀。努纳武特居民中因纽特人占绝大多数。

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为了庆祝努纳武特特区成立20周年，加拿大铸币局推出两枚纯金纪念币。在2018年推出的纪念金币以北极地区的代表性动物为主，而2019年推出的纪念金币则以加拿大北极地区的风景为主。

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2018年纪念金币的设计者是因纽特艺术家Andrew Qappik。他用象征加拿大的枫叶作为主体轮廓，在枫叶图形中嵌入代表努纳武特地区的野生动物海象、北极熊、弓头鲸、独角鲸和雷鸟的图像。

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努纳武特是加拿大一个知名的黄金产地，2017年的黄金产量达到1万1千公斤，占加拿大全国黄金产量的7%。

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RCI with Sara Frizzell · CBC News

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