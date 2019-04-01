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涨价：联邦碳税4月1日在这四个省实施

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 1 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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这可不是愚人节的玩笑，四月一日星期一加拿大四个省份的汽油零售价格明显上涨，其它与能源直接和间接有关的消费品价格也会随之上涨；因为加拿大特鲁多自由党政府的联邦碳排放税在加拿大开始实施、对化石燃料的消费征收碳排放税。

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能源涨价

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虽然消费者并不直接支付这一化石燃料碳排放税，联邦政府是对化石燃料的生产商和批发商征收碳排放税，但这些公司转头就会把其交付的碳排放税转嫁给消费者。

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由于新布伦瑞克、安大略、马尼托巴和萨斯喀彻温这四个省没有实施省碳排放税，所以联邦碳排放税主要在这四个省份发生作用。

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除了上述四个省份之外，加拿大联邦政府的碳排放税将从7月1日在加拿大北部的三个特区育空特区、西北特区和努纳武特特区开始实施。

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特鲁多联邦政府环境部长Catherine McKenna指出，加拿大10个省份中有6个省的政府已经开始实施自己的碳排放税以帮助减排温室气体，但有四个省份仍然落在后面，这四个省份都是保守党政府当政。

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用之于民

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Nathan Denette/Canadian Press

自由党政府总理特鲁多则表示，在加拿大实施碳排放税的目的就是通过对碳排放的产生者征税、迫使他们减少自己碳排放的办法来减少温室气体排放量，以帮助加拿大落实巴黎气候协议的减排目标、缓解地球表面升温的问题。

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自由党政府强调的是，加拿大联邦政府碳排放税是取之于民而用之于民、收取的碳排放税要用于减轻由于物价上升给居民们带来的损失，不让民众生活受到伤害，也不会把碳排放税装进联邦政府的腰包。

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反对党质疑

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但加拿大联邦议会官方反对党保守党坚决反对特鲁多政府的碳排放税措施，抨击这是又一个对纳税人征税的手段，会拉升加拿大的物价、阻碍加拿大经济的发展、让老百姓的生活水平受到负面影响。

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特鲁多自由党政府的碳排放税从2019年开始实施，税收的标准逐年上调。在2019年对每吨排放的温室气体征收20加元的碳排放税，到2022年将上调到每吨温室气体征收50加元碳排放税的水平；也就是说，每年每吨碳排放量增加10加元的税收。

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加拿大联邦政府的测算是，四月一日开始对化石燃料征收的碳排放税会导致新布伦瑞克、安大略、马尼托巴和萨斯喀彻温这四个省的汽油零售价格每立升上升4.42分钱、取暖用燃油每立升涨价5.37分、天然气每立米价格上升3.91分、液化天然气价格每立升上涨3.10分钱。

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有人郁闷

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比如，给本田Honda Civic这样的小型轿车加满其容量47立升的油箱需要比没有碳排放税时多付2加元；而给福特Ford Explorer这样多功能越野车加满一油箱汽油比三月底要多付的价钱是3加元。

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新布伦瑞克、安大略、马尼托巴和萨斯喀彻温这四个省份的居民可以在四月底之前填报联邦税表时申请“气候行动奖励金额Climate Action Incentive payment”，按大白话就是碳排放税补贴，而且这个补贴会在2022年前逐年上调。

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退税补贴

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按照联邦政府的测算，新布伦瑞克、安大略、马尼托巴和萨斯喀彻温省的一般家庭（平均2.6人的家庭），由于联邦政府实行的碳排放税每年会增加的开支和得到的补贴分别是，2019年新布伦瑞克省家庭的开支会增加202加元、能得到248加元的补贴，安大略省家庭开支会增加244加元、能得到退税补贴300加元，马尼托巴省家庭开支会增加232加元、能得到碳排放税退税补贴336加元，而萨斯喀彻温省一般家庭2019年由于碳排放税会增加开支403加元、但能得到598加元的碳排放税退税补贴。

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而到2022年，新布伦瑞克省家庭的开支会由于碳排放税而增加470加元、能得到是583加元的补贴，安大略省家庭开支会增加564加元、能得到退税补贴697加元，马尼托巴省家庭开支会增加547加元、能得到碳排放税退税补贴797加元，而萨斯喀彻温省一般家庭2022年由于碳排放税会增加开支946加元、但能得到1419加元的碳排放税退税补贴。

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碳排放税是否有效

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2008年加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省成为加拿大乃至北美大陆第一个实行碳排放税的省/州，为了抵消居民的财务负担该省政府同时降低了个人所得税。BC省政府的数据显示，在2007年到2015年期间不列颠哥伦比亚省的GDP增长了17%，温室气体排放量降低了4.7%。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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