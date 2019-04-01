加拿大女子冰球俱乐部联盟解散

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加拿大女子冰球联盟CWHL周末宣布，由于经济困难将在5月1日解散。这是加拿大女子冰球运动遭受的又一个打击。

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加拿大女子冰球联盟是个非盈利组织，已经经营了12年。

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加拿大是冰球之国，冰球称得上是加拿大的国球。男性职业冰球俱乐部的明星球员年薪过千万，广告和赞助收入也相当可观。

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但这名利双收只限于男子冰球球员，女性冰球球员不要说高薪、连中产工薪阶层的收入都拿不到，现在又发生了加拿大女子冰球联盟由于经济困难不得不解散的问题。

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分析家们认为，北美职业冰球俱乐部联盟和美国女子冰球俱乐部联盟都有兴趣接手加拿大的几支女子冰球俱乐部队。

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近年来有不少加拿大女子冰球球员表示，应该像男子冰球那样成立一个统一的北美女子冰球俱乐部联盟每年进行循环赛和冠军赛，把女子冰球运动推向正规化的新高度。

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RCI with Donna Spencer · The Canadian Press

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