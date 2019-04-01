安省一半大麻店开始营业，多伦多人排大队

在安大略省的南部和东部，星期一（4月1日）有11家合法大麻店开始营业。
星期一一大早，多伦多大麻店 Hunny Pot 的外面就排起了长队，有的人甚至夜里就来了，在大麻店外面 “扎寨露营”。
只有不到一半的店开门
加拿大广播公司报道说，星期一能开门的店，只占安省首批合法大麻店的不到一半。
今年 1 月，安大略省酒精和博彩委员会 （la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario）通过抽奖的方式，给 25 个提出申请的大麻店颁发了许可证，但很多店没做好准备，周一开不了门。
Nova Cannabis 就是周一没能开门的大麻店之一。
星期一，员工们在继续接受 “培训”，查对货品， 店主 Heather Conlon 正在不断地查看电子邮件，这个店订购的第一批大麻刚刚到货。
她告诉加拿大广播公司，预计开店后将非常忙，而且会有很多人来排队。
按时开业的店
大麻店 Hunny Pot Cannabis Co. 是多伦多唯一一个及时地获得了许可证，下的订单按时到货，并在开门前通过了最后检查的商店。
老板 Hunny Gawri 之前并没有过任何大麻行业的经验，他说，整个过程象坐过山车，起起伏伏。
他表示，老实说，我们也有很多疑问，我们不确定该如何存储这些货品，如果好多人排队，出售的速度会是什么样的，存货能够支持多长时间，等等。
晚开门要被罚款
业内专家预测，与其他省份的大麻店一样，安大略省的第一批大麻店也会面临同样的问题，包括供不应求等等。
在其他省份，由于大麻供货不足，一些大麻店不得不缩短营业时间，或者临时关闭。
安大略省人口多，面临的挑战可能更严重。
根据安省的规定，获得许可证的商店必须在本周一开始营业，如果营业时间晚了两周，会面临高达 $12,500 的罚款，如果到 4 月底还没开门，则将被罚款 $25,000。
Nova Cannabis 的老板 Heather Conlon 表示，她最担心的就是缺货。
更多挑战
加拿大卫生部 （Health Canada）的统计显示，国内的供应是强劲的。
卫生部说，加拿大干大麻的总库存超过总销量的近19 倍，但是，大麻店的业主们担心这些大麻不能被及时地运到每个商店。
安大略省的大麻零售店必须通过安大略大麻商店系统（Ontario Cannabis Store ，OCS）进货。
OCS 表示，将以 “合理数量” 的供应来支持每家商店的运营，而且已经下了最大数量的订单。
除了进货问题外，安大略省的大麻黑市还在继续 “蓬勃发展”，黑市拥有一套成熟的销售网络，包括供应商、网店以及非法的大麻店。
据信，黑市上的大麻价格比合法大麻店的价格要低 50%。
（RCI with Nick Boisvert / CBC ）加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
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