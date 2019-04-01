安省一半大麻店开始营业，多伦多人排大队

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在安大略省的南部和东部，星期一（4月1日）有11家合法大麻店开始营业。

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星期一一大早，多伦多大麻店 Hunny Pot 的外面就排起了长队，有的人甚至夜里就来了，在大麻店外面 “扎寨露营”。

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只有不到一半的店开门

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加拿大广播公司报道说，星期一能开门的店，只占安省首批合法大麻店的不到一半。

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今年 1 月，安大略省酒精和博彩委员会 （la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario）通过抽奖的方式，给 25 个提出申请的大麻店颁发了许可证，但很多店没做好准备，周一开不了门。

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Nova Cannabis 就是周一没能开门的大麻店之一。

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星期一，员工们在继续接受 “培训”，查对货品， 店主 Heather Conlon 正在不断地查看电子邮件，这个店订购的第一批大麻刚刚到货。

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她告诉加拿大广播公司，预计开店后将非常忙，而且会有很多人来排队。

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按时开业的店

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大麻店 Hunny Pot Cannabis Co. 是多伦多唯一一个及时地获得了许可证，下的订单按时到货，并在开门前通过了最后检查的商店。

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老板 Hunny Gawri 之前并没有过任何大麻行业的经验，他说，整个过程象坐过山车，起起伏伏。

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他表示，老实说，我们也有很多疑问，我们不确定该如何存储这些货品，如果好多人排队，出售的速度会是什么样的，存货能够支持多长时间，等等。

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晚开门要被罚款

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业内专家预测，与其他省份的大麻店一样，安大略省的第一批大麻店也会面临同样的问题，包括供不应求等等。

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在其他省份，由于大麻供货不足，一些大麻店不得不缩短营业时间，或者临时关闭。

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安大略省人口多，面临的挑战可能更严重。

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根据安省的规定，获得许可证的商店必须在本周一开始营业，如果营业时间晚了两周，会面临高达 $12,500 的罚款，如果到 4 月底还没开门，则将被罚款 $25,000。

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Nova Cannabis 的老板 Heather Conlon 表示，她最担心的就是缺货。

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更多挑战

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加拿大卫生部 （Health Canada）的统计显示，国内的供应是强劲的。

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卫生部说，加拿大干大麻的总库存超过总销量的近19 倍，但是，大麻店的业主们担心这些大麻不能被及时地运到每个商店。

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安大略省的大麻零售店必须通过安大略大麻商店系统（Ontario Cannabis Store ，OCS）进货。

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OCS 表示，将以 “合理数量” 的供应来支持每家商店的运营，而且已经下了最大数量的订单。

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除了进货问题外，安大略省的大麻黑市还在继续 “蓬勃发展”，黑市拥有一套成熟的销售网络，包括供应商、网店以及非法的大麻店。

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据信，黑市上的大麻价格比合法大麻店的价格要低 50%。

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（RCI with Nick Boisvert / CBC ）

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