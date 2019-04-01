加拿大油菜籽生产商盼中国禁令尽快解除，同时也在考虑另寻市场

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代表加拿大油菜籽生产商的加拿大油菜籽委员会说，农场主们盼望和中国的争端能早日解决。但与此同时他们也在考虑为自己的油菜籽另寻买家。

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加拿大油菜籽委员会主席艾弗森（Jim Everson）在接受CBC采访时说，他希望中国市场尽快重新对加拿大油菜籽打开大门，为此他所领导的委员会和联邦农业部长、国际贸易部长等官员数次会面，希望加拿大政府派一个代表团去中国解决这个问题。

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但是如果问题不能很快解决，农场主们也已准备好寻找新的油菜籽出口市场。艾弗森承认这并不容易，因为大约40%的加拿大油菜籽是出口到中国的。“一下子要找到能取代这么大市场的其他出口机会是非常困难的。”

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上个星期五（3月29日），加拿大农业部长毕博（Marie-Claude Bibeau）和国际贸易部长卡尔（Jim Carr）表示，联邦政府正在考虑对受损失的农场主提供资助。

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孟晚舟案和加拿大油菜籽

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去年一年有将近五百万吨油菜籽从加拿大运往中国。在华为首席财务官孟晚舟12月1日在温哥华机场转机时被捕后，运送加拿大油菜籽的货船在中国码头清关的时间就开始延长。今年3月1日，加拿大司法部签发孟晚舟引渡案法庭审理的授权进行书的同一天，中国海关总署取消了加拿大理查森国际公司的油菜籽出口注册。3月26日，总部设在里贾纳的加拿大维特拉公司（Viterra Inc.）的油菜籽出口注册也被取消。

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中方称停止进口加拿大油菜籽是因为在其中多次发现有害生物。但艾弗森表示，加拿大油菜籽被禁肯定不是因为质量问题。早些时候农业部长毕博也说，理查森公司的油菜籽在装船前送检的样品中没有发现有害生物（当时维特拉公司的油菜籽还没有被禁）。

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专家支招：联合其他国家

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加拿大官员一直在积极和中方沟通，总理特鲁多也提到派代表团去中国的考虑。但是多伦多大学蒙克外交与公共政策学院的政治学教授王惠玲（Linette Ong）上周在接受CBC采访时说，加拿大也应该考虑和其他有过类似经验的国家联合起来，例如挪威和澳大利亚。

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2010年诺贝尔奖委员会把当年的诺贝尔和平奖颁给正在狱中服刑的中国异见人士刘晓波，引起中国愤怒。尽管挪威政府努力解释诺贝尔奖委员会并不听命于政府，但中国仍然停止了与挪威的贸易谈判，并限制挪威三文鱼的进口。两国关系要到六年后才恢复正常。

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今年2月份，大连海关负责的五个港口禁止进口澳洲煤炭，其他港口的澳洲煤炭通关时间成倍延长。有分析人士认为这是对澳大利亚禁止华为参与该国5G网络建设的报复。

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（RCI with CBC News, Darren Major, The Current）

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