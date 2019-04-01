加拿大大选年：目前民意调查保守党领先

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现在离加拿大联邦大选还有 6 个多月的时间。

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加拿大广播公司 CBC 设置了一个加拿大民意调查跟踪器 CBC’s Canada Poll Tracker，使人们能随时跟踪大选日之前民意的起起伏伏，这个 Poll Tracker 汇总了所有公开民意调查的结果。

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加拿大广播公司报道说，自 2 月份以来，保守派一直在民意调查中领先，现执政党 – 自由党的受支持率自 SNC-Lavalin 事件之后即开始下滑。

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根据 Poll Tracker，在4月1日，保守党的受支持率为 36.2%，自由党为 31.4%，新民主党为 16.5%， 绿党为 7.8%。

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保守党目前的受支持率还不足以组成多数党政府，不过正在接近。

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新民主党位居第三，过去几个月中该党的受支持率有所回升，而绿党的受支持率则已经达到自上次大选以来最高点。

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不过，在从现在到10月21日大选日期间，任何突发事件，都有可能迅速改变民意，改变选民的投票意向。

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（RCI with CBC）

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