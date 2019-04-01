加拿大选举委员会：今年大选来自国外的选票将大增

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大选举委员会估计，今年十月份加拿大联邦大选，来自旅居国外的加拿大公民的选票可能翻两番，从2015年大选的1万1 千张增加到3万张。委员会已经在为此做准备，包括为建立一个新的自动化处理系统招标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大1993年制定的一项法律，加拿大公民在国外居住超过5年就丧失了投票权。两个在美国工作的加拿大人为此把官司打到了加拿大最高法院。去年12月，自由党政府通过的76号法案取消了这项规定。一个月后，加拿大最高法院做出了同样的裁决。这使未来的政府不可能重启1993年法律。由首席大法官执笔的判决书说，投票是基本政治权利，投票权是我们的民主制度的核心原则。对投票权的任何限制都必须经过仔细斟酌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

许多加拿大人因生活和工作的需要长居海外。据信仅在香港一地就有30万到50万加拿大公民。但是他们要行使投票权毕竟比本土加拿大人麻烦，需要提出申请，在国际选民名录上登记，确定自己所在的选区，在截止日期前自付邮资把选票寄回加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, David Thurton, Kathleen Harris）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大选举委员会：Special Voting Rules

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada