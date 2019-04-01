加拿大气候变暖的速度是全球平均速度的两倍：加拿大环境部报告

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根据加拿大环境部委托撰写的一份报告，加拿大气温升高的平均速度是世界上其他国家的两倍，在加拿大北方地区甚至高于两倍。

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报告说，1948年以来，加拿大的年平均气温升高了1.7摄氏度。北方地区，平原省份和BC省北部的升幅更大。北方地区的年平均气温升高了2.3摄氏度。

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而全球年平均气温同一时期升高了0.8摄氏度。

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报告说，气候变暖在加拿大造成的后果之一是降水量增加，尤其是在冬季。但是在加拿大南部，降雪量在总降水量中的比例减少了。另外，热浪，干旱和水灾等极端天气也增加了。

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报告撰写者是加拿大环境部，渔业与海洋部及自然资源部的科学家和高校研究人员。他们认为，导致气候变暖的主要原因是人类活动，未来几十年的减排措施将对气候变暖的速度产生越来越大的影响。

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这份报告原定于星期二（4月2日）公布。但是有人提前把它泄露给了CBC专栏作者麦克唐纳（Neil MacDonald）。

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（RCI with CBC News）

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