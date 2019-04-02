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超市里的新版冰冻炸鸡块：为消除沙门氏菌感染而做的改良

作者 林倍加 | china@rcinet.ca
星期二 2 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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沙门氏菌存在于生鸡肉中，多年来，人们被告知接触生肉后要注意洗净双手，同时要有专门的切肉案板，不要和切蔬菜的案板混起来用。沙门氏菌在高温下会被杀死，鸡肉完全做熟后就不会有任何危险了。

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但超市销售的冰冻炸鸡块却不时导致沙门氏菌感染事件，在过去两年中，加拿大全国就发生过13次超市冰冻炸鸡块下架和回收，17次专门的冰冻炸鸡块安全调查。

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其中的主要原因是：有些人没有意识到超市出售的冰冻炸鸡块外面的面团尽管看起来是熟的，但里面的鸡肉是生的，人们没有严格按照烘烤的时间和温度来烤熟或炸熟这些冰冻炸鸡块。

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加拿大广播公司的医疗保健记者Kelly Crowe 在她的文章中说，这些超市炸鸡块让不少人误以为稍微烤烤或微波炉加热一下就可以上桌了。统计显示，自2017年5月到上周末，共有566人因进食超市冰冻炸鸡块而患沙门氏菌肠炎。

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健康专家估计，每一起感染案例都可能还有26个没有报告的案例，也就是说，超市冰冻炸鸡块引发的沙门氏菌感染的病例可能有数千个。

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包装上注明这是生鸡肉（”uncooked” ，”raw”），在烹饪说明中也注明严格的温度和时间，还指明不要用微波炉 (Kelly Crowe/CBC)

尽管过去几年中，超市炸鸡块的供应商也做了一些相应的改良，比如他们在包装上特别注明这是生鸡肉（”uncooked” ，”raw”），在烹饪说明中也注明严格的温度和时间，还指明不要用微波炉，因为微波炉加热不均匀，不能保证完全杀灭沙门氏菌。另外，因担心人们为节省冰柜空间，可能会把冰冻炸鸡块的外包装除去，只留下里面的塑料袋包装，供应商于是把所有注意事项也都印在塑料袋包装上。

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但这些举措并没有能阻止冰冻炸鸡块引发沙门氏菌感染继续发生。

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微波炉加热不能杀灭沙门氏菌

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加拿大食品检验局（The Canadian Food Inspection Agency ，缩写CFIA）主任马丁·艾佩特（Martin Appelt）说，匆忙的人们买了半成品放在冰柜中，着急的时候他们不细看说明，从冰柜里拿出来就放进微波炉加热，这样加热不均匀，部分半生的炸鸡块就会引发沙门氏菌感染肠炎。

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CFIA最终决定出新招

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所以去年春天加拿大食品检验局CFIA最终决定尝试新招数，CFIA给食品企业一年的时间来改良他们的冰冻炸鸡块，以达到没有沙门氏菌的标准。

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从本周（4月1日）开始，加拿大超市里销售的冰冻炸鸡块将不再允许有可测试出的沙门氏菌。尽管CFIA给予食品企业几种选择，但大部分公司都选择了将生的冰冻炸鸡块改良为熟的冰冻炸鸡块。

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熟的冰冻炸鸡块没有了沙门氏菌问题，也方便了一些等不及冰冻炸鸡块进烤炉烘培的人，但另一结果自然是价格上涨，因为食品企业把做熟炸鸡块的成本算入超市价格中，炸鸡块生产商是花费了上百万加元购买安装巨大的炸锅的。

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超市现有的生冰冻炸鸡块可继续销售，直到售完为止

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超市目前仍未销售完的生冰冻炸鸡块被允许继续销售，直到售完为止。

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另外，加拿大食品检验局（The Canadian Food Inspection Agency ，缩写CFIA）主任马丁·艾佩特（Martin Appelt）进一步解释说，餐馆等食品服务部门可以继续用生的冰冻炸鸡块，因为他们有专业的厨师，他们知道如何处理生的冰冻炸鸡块。

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