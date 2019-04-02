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宁愿少挣钱，加拿大年轻人希望从事自由独立的工作

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 2 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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一个新研究发现，对于 “千禧一代” 人来说，理想的工作是自由、独立、有意义，他们所追求的不是父辈的那些高薪、稳定、有地位的工作。

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这个网上调查显示，有 47% 的千禧一代人说，宁愿少拿钱，也要做更有意义的工作。

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人口统计学家把  “千禧一代”  定义为 1980 年至 1995 年之间出生的人。

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不喜欢传统工作

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ServiceNow 加拿大业务总经理 Marc LeCuyer 表示，人们心目中传统的职业目标，比如获得让别人羡慕的高薪水、头衔，或者位于楼里拐角处的大办公室，对千禧一代都没有那么多的吸引力。

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Marc LeCuyer (Submitted by ServiceNow)

Marc LeCuyer 说，在对待职业的选择上，千禧一代与以前的人观点非常不同，他们厌倦纯属浪费时间的工作，厌倦那些琐碎的任务。

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这些年轻人说，如果要让我一辈子在一个办公室里度过这么多的时间，我首先要知道这个工作到底是否有意义。

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注重成长

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除了看重工作的意义外，千禧一代还非常关心学习和在工作中的成长。

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另外一项针对职业培训的调查发现，加拿大 35% 的人认为，雇主没有为他们提供必要的支持来扩展他们的专业技能。

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Prosper 的创始人兼首席执行官 Krystyn Harrison 说，这对千禧一代来说尤其令人不安。

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Prosper 在今年3月8日至10日对 1,000 名加拿大人进行的网上发现，千禧年龄段的人在过去一年中人均花 50 个小时来发展自己的新技能，而加拿大总体是人均15小时。

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Krystyn Harrison说，千禧一代习惯于不断学习，他们深知，随着技术快速变革，必须不断学习，才能保持竞争力。

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她说，10 年前学到的任何东西现在都已经过时了，过去5年学的东西，基本上也都是多余的了。

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选择现代工作方式

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Krystyn Harrison 接着说，千禧一代在职业生涯中寻找目标，寻找价值观，他们更多看重工作的综合因素，而不仅仅是工资。

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Ashley Tilley 是多伦多市的一位营销专家，她刚刚辞去了一份安省大公司的全职工作，转去经营自己的网页设计和营销咨询。

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Ashley Tilley / (Submitted by Ashley Tilley)

上周五是她在那家公司工作的最后一天，现在她再也不用每天开车1小时去上班了。

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Ashley Tilley 说，自己一直不喜欢那种天天坐班，被拴在办公桌前的工作。

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她说，她这一代人都愿意选择能在家进行的工作，现在已经是 2019 年了，数字技术非常发达，但公司却仍然要求你每天为上下班浪费 1 个小时，谁还会去干这样的工作？

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Ashley Tilley 喜欢旅游，她说，哪怕薪水少一些，我也要从事自由和独立的工作，如果我想去亚洲旅行、远距离工作三个星期，我不必向任何人请假，可以想走就走。

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（RCI with CBC / Brandie Weikle）

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