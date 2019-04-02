生育孩子的代价 – 加拿大女性在生育后5年内收入低于正常水平

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加拿大皇家银行发表的报告说，加拿大女性生育孩子对她们的事业影响巨大，女性在生育后的5年内收入水平比她们的正常水平低。

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皇家银行经济研究部的报告指出，据2016年的调查，25岁到34岁的女性在她们生育第一个孩子后，她们的收入比较没有孩子的女性，几乎相差50%。

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在加拿大，女性生育孩子18个月内可以不工作，育儿女性可以领取政府支付的育儿离职津贴。但该报告显示，在女性重返工作后，她们的收入仍会低于正常水平。

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从整体看，年龄在25岁到38岁的女性在生育5年内的收入比没有孩子的女性低4%。而年龄在25岁到29岁的女性的收入则要比同年龄没有孩子的女性低14%。

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年纪较轻女性收入降低比率高的原因主要在于这一年龄段是事业发展的重要阶段。

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而另一方面，男性并不因为当父亲而减少收入，该报告说，男性事实上在当父亲后收入有所增加。皇家银行的经济专家说，是否这是因为雇主认为当父亲的人比没孩子的人更努力工作还需要进一步研究调查，目前的事实是，生育孩子的代价主要由女性付出。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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