中国留学生绑架案嫌疑人之一向警方自首, 三人在逃

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37岁的阿卜杜拉希.阿丹（Abdullahi Adan）向警方自首。他是卷入中国留学生陆万振（译音）被绑架事件的四名嫌疑人之一。警方星期一刚刚对他下达了全国通缉令。他被指控绑架、强制监禁、持械攻击和攻击四项罪名。

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约克区警官帕滕登（Andy Pattenden）在接受CBC电话采访时说，阿丹是在星期一夜间自首的。公众，媒体，社交媒体和警方的全力侦查使他感到巨大的压力。他今天将在Newmarket市法院为取保候审聆讯出庭。

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3月23日晚6点左右，22岁的陆万振在Markham市一栋公寓楼的地下车库里被绑架。两天后他被绑架者扔在200公里外的Gravenhurst市，仅受轻伤。车库的监视摄像头拍到三个蒙面男子。另外还有一人开车。阿丹是四人中第一个被警方公布姓名的。

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警方敦促其他三名嫌疑人为自己找律师并迅速自首，同时呼吁公众提供线索。

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陆万振现已与家人团聚。帕滕登说，警方和他的家人保持密切接触。但是由于仍有三名嫌疑人在逃，为他们的安全考虑，他不便透露他们身在何处。

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陆万振被绑架的原因一直成谜。此前网上盛传他是富二代，拥有数辆豪车。也有报道说他家境普通，并不是豪车的真正主人。嫌疑人投案自首后，法庭审理将会逐渐揭开谜底。

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（RCI with CBC News）

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