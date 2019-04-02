熊醒了，BC 省居民区有熊事件大增

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

最近两周来，不列颠哥伦比亚省（BC）环保部门接到居民区有熊的报告大增，环保官员呼吁人们不要在自家附近留下可能招来熊的的食物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乔治王子地区 （Prince George）的自然保护官史蒂夫·阿克尔斯 （Steve Ackles）说，熊刚刚过了冬眠期，还没有完全醒过来，上周有人看到一头熊在树上酣睡，一睡就睡了 3 个小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚省野生动物保护基金会 WildSafeBC 表示，随着春天的到来，温暖的天气正在把熊 “唤醒”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

史蒂夫·阿克尔斯提醒人们，看到熊的时候不要过于接近它们，也不要喂熊，应该让熊养成远离人的习惯，居民们需要把垃圾箱封闭好，烧烤后要及时清理烧烤架。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大 BC 省有大约 16.5 万只熊，其中 15 万只是黑熊，加拿大是世界上黑熊数量最多的国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省的另外 15,000 头熊是灰熊，占北美灰熊数量的四分之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Yvette Brend/ Radio Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada