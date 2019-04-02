环境专员：加拿大在应对气候变化上的不作为令人焦虑

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加拿大环境和可持续发展专员朱莉·吉凡德（Julie Gelfand）说，加拿大在应对气候变化上做得很不够。

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星期二（4月2日），吉凡德提交了她5年任期的最后一个审计报告，该报告涉及了政府给化石的补贴，入侵的水生物种，及采矿污染问题。

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环境专员在报告的结论部分指出，加拿大对环境问题的迟疑接受态度，以及缓慢应对正在上升之中的气温环境灾难让她很受“困扰”。

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昨天，CBC获悉的最新加拿大环境部报告指出，加拿大气候变暖的速度是全球平均速度的两倍。

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环境和可持续发展专员吉凡德说，加拿大的两个大党，自由党和保守党在其执政时都没有达到其预定的减排温室气体目标，从目前的政策看，加拿大将无法实现2030年的减排目标。

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吉凡德的审计报告说，目前的自由党政府没有遵守他们有关取消化石能源补贴的承诺，这一补贴助长了化石能源的消费，削弱了人们对绿色能源的投资和支持。

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