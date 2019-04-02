魁北克人支持禁止公职人员穿戴宗教服饰，但不想摘掉省议会的十字架

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魁北克省政府上星期向省议会提交21号法案，建议禁止“权威岗位”上的公职人员穿戴宗教服饰。同时提交的一份动议则建议摘下在省议会墙上的耶稣受难十字架。最新民调显示，该法案获得了大部分魁北克人的支持，但是对于那个在省议会蓝色大厅墙上挂了八十多年的十字架，大家却还是有些舍不得。

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所谓权威岗位公职人员，指的是所有携带武器的公职人员（警察，保安，狱警，法警，自然保护区管理员等），司法人员（公诉人，法官，政府律师，调查专员等），公立学校正副校长和教师等人。小至十字架耳环，大至穆斯林头巾，所有象征宗教的服饰都在被禁之列。

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21号法案的全名是“尊重政权世俗化法案”。它对世俗化的解释是：政权和宗教分离，政权保持宗教中立，所有公民平等，思想和宗教自由。禁止权威岗位公职人员佩戴宗教服饰是保证政权世俗化的措施之一。

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民众比政府更坚决

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由雷热市场调查公司主持的这项民调是在该法案被提交的同一星期进行的。民调结果显示，高达74%的受访者支持禁止司法人员和佩枪执法人员佩戴宗教服饰，对禁止公立学校校长和教师佩戴宗教服饰的支持率略低，但也达到69%。甚至连法案并未包括的幼教人员，也有67%的人认为应该禁止他们佩戴宗教服饰。

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另外，对于“是否同意政府允许已经佩戴宗教服饰的公职人员继续佩戴”的问题，55%的人表示“不同意”，35%的人表示“同意”。

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而21号法案中实际上包含一条“不追索条款”，允许已经佩戴宗教服饰的教师在不换职位和学校的情况下可以继续佩戴。

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将近三分之二魁北克人认为应该保留十字架

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63%的魁北克人认为省议会的十字架以及其他装饰公共机构的宗教象征物属于文化遗产的一部分，因此应该保留。而居住在中小城市和乡村地区的魁北克人对天主教文化遗产的感情比大城市的人更深，支持保留十字架的比例达到68%。在蒙特利尔市为59%。

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但这并不意味着他们不支持政权世俗化。认为魁北克应该世俗化的人同样占到63%。有意思的是，在55岁以上的受访者当中，支持世俗化的比例达到77%， 而在18岁到34岁年龄段，这个比例只有51%。

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更多的人认为关于宗教服饰的讨论应该告一段落了

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关于宗教服饰的争论在魁北克省由来已久。早在2013年，当时执政的魁北克党就提出过和21号法案类似的“魁北克价值观宪章”。而关于“合理通融”（即在移民传统文化习俗和法律规定发生冲突时的通融）的争论还要追溯到更早。高达89%的受访者认为，是时候对这类问题做个了断了。

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援引但书条款防止未来法庭诉讼

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为了避免将来被人控告违反加拿大人权宪章、损害宗教自由，21号法案搬出了宪法中极少被援引的“但书条款”。该条款让联邦和省议会制定的法律可以在五年时间内有悖于人权宪章的某些条款。

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60%的魁北克人支持省政府援引这一条款。24%的人反对。

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接受公共服务的人在某些情况下必须露出面部

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该法案还规定，公民在接受公共服务时，如果遇到需要辨识身份的情况或出于安全理由，会被要求露出面部。例如，使用有折扣的公交月票上车时，在公立医院接受治疗时。

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（RCI with Radio-Canada, Journal de Montréal, La Presse, CBC News）

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