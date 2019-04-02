自动同意捐献器官：新斯科舍省提交法案

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在加拿大各省和许多国家，愿意死后捐献器官的人需要专门声明自己的意愿。但是加东新斯科舍省星期二（4月2日）提交法案，建议改变这种做法。如果该法案通过，今后将是不愿意捐献器官的新斯科舍人需要专门登记，否则将被视为自动同意死后捐出自己的器官和组织。

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在整个北美，新斯科舍是第一个提出这种做法的省份，但不是第一次。2010年，当时的新民主党省政府已经提交过类似法案，但是由于种种原因，新法并没有实施。

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新斯科舍省卫生部长德洛里（Randy Delorey）说，如果法案通过，在正式实施前还需要一年到一年半的准备时间，以便向公众介绍新法和普及有关知识。他鼓励省民和家人讨论自己的意愿。

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目前还不清楚新法律会对捐献器官的数量造成多大影响。但是在一些欧洲地区，器官捐献数量在自动同意的规定实施后增加了35%。目前西班牙和比利时已在实行类似规定。

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（RCI with CBC News, Michael Gorman, Radio-Canada）

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