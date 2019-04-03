安省保守党政府执意要更换汽车牌照上的口号

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加拿大各省的汽车牌照上都有一句口号，例如阿尔伯塔省是“野玫瑰之乡“， 魁北克省是“永志不忘”。

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安大略省的车牌上现在印的口号是“等你来发现”。可也许很快就要更换了。

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安省新上台的进步保守党总理道格·福特（Doug Ford）说， 将在下周公布省预算时提出更换车牌上的口号，而不用车主承担换牌照的费用。

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至于将换成什么，现在还不确定。总理办公室表示正在考虑新的设计，例如商业车辆的车牌子上换成保守党竞选时的口号之一“对工商业开放”。至于私家车车牌换成什么口号，现在还不知道。

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据信这项工作将由省‘政府服务部’长贝尔·沃克尔（Bill Walker）负责, 他向媒体解释了改变车牌子背后的政治原因。他说：“原来的车牌子是1982年保守党执政时更换的，已经使用了37年。我们想以此为标志，终结自由党在台上15年管理不善造成的经济混乱，向全世界宣告我们又回来了”。

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星期二在省议会，反对党新民主党领袖提出质疑说，福特换车牌子是想借换车牌子给他的政党打“政治广告”， 这很不光彩也令人吃惊：保守党上台首先考虑的竟是这个。省民开始还以为是开玩笑，可原来是真的，这很令人不安。省自由党临时党领也敦促保守党政府先征求一下选民的意见。绿党领袖则说，没听任何选民提到希望换车牌子上的口号。

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而福特则回应说：“省民们投票的结果显示他们就是想改变，我们也应该改变”。

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