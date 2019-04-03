自由党内地震，开除两名前部长招致质疑和批评

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大自由党议员团星期二宣布开除两名前内阁部长，因为他们已经失去党内的信任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多宣布这一决定时说：“这两位以前与自由党团队之间存在的信任已经破裂。她们的一些发言没有得到允许，多次表示不再信任我们的团队和我这位领导人。很显然，威尔逊-雷布尔德和简•菲尔波特博士已不再属于我们自由党团队”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾在自由党政府中担任司法部长和总检察长的乔迪•威尔逊-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）女士在处理兰万灵事件中没有屈服总理及同僚的层层压力，让在海外行贿的这家公司免予刑事起诉，只签署补救协议。结果先是被调任退伍军人部长。事件曝光后，她又在议会司法委员会作证。上个星期，她再向司法委员会提交书面声明和录音证据，这进一步惹怒了特鲁多。结果特鲁多以双方之间已失去信任为名，将她开除出自由党议员团。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此次被开除的另一名自由党成员是前议会财政委员会主席简·菲尔波特（Jane Philpott）。她来自安大略省的Markham-Stouffville选区，是自由党内最重要的阁员之一。但她不满总理在兰万灵事件上对司法部长的不公正做法，说对特鲁多失去了信心，于上个月辞职。辞职后还接受了《麦克琳》杂志的专访，表达自己的不同意见。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年是联邦大选年，兰万灵事件中除了两名部长辞职之外，还有特鲁多的贴身秘书，枢密院书记长辞职。 这一丑闻已经困扰特鲁多政府两个月，不仅使特鲁多和自由党的形象严重受损，而且也使其民意支持率大幅下跌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

威尔逊-雷布尔德在被开除之前曾给自由党的同事发信，希望能继续留在自由党内。其中承认她和一些同事为此事感到气愤，但她说一直是在“努力保护总理和政府陷入更可怕的混乱状态”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在信中说： “现在我知道你们中的很多人都在生气、感到沮丧和受到伤害。坦率地说，我也一样。但我必须说出想说的话。我也感到气愤、受伤，是因为我想坚持我们的价值观。。。我们最终要面对的是你希望参与其中的党应是什么样子？将坚持什么样的价值观？要为什么样的愿景努力？以及它将对哪些人有吸引力？”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

兰万灵事件在自由党内的分歧是《环球邮报》首先报道的，其中提到是特鲁多政府的工作人员向媒体透露的。有人怀疑是威尔逊 – 雷布尔德不堪压力，将此事捅出来。但她对此明确地做出了否认。她在信中说：“试图介入并干涉这一敏感事件的人不是我，向媒体公开此事的也不是我。但我也没有向公众否认所发生的事情”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

舆论普遍人为，特鲁多政府最终决定将前司法部长开除出议员团，是因为她秘密录下了与前枢秘院书记长迈克尔·韦尼克（Micheal Wernick）的谈话， 并公布了录音。这段录音证实书记长在向雷布尔德施压时说，特鲁多“有决心，且相当坚定”要找到一种方法避免刑事起诉兰万灵公司，以保住魁北克9,000个工作岗位。而此前在议会司法委员会作证时，书记长说他不记得说过这样的话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另据加通社的报道，在雷布尔德被自由党开除之前，也曾有自由党议员告诉她，只要她表态说会继续支持特鲁多，她就能留在自由党核心之内。但她没有这样做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

议会反对党保守党领袖说，雷布尔德是因为说真话受到的惩罚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多大学政治学教授尼尔森·怀斯曼（Nelson Wiseman）此前就预计，雷布尔德的录音虽然不犯法，但在对方不知情的情况下，也有不道德的因素。而且公布这一录音等于向外界曝光了加拿大的议会和政府如何运作的秘密。她将被开除出党。此外他相信：“雷布尔德给同事的信为她今后竞选自由党领袖奠定了基础。因为如果自由党在10月的大选中落选，特鲁多就得辞去党领的职务”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦议会中的年轻女议员们也对两位资深内阁女性成员被开除提出疑问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

雷布尔德所在温哥华格兰维尔（Granville）选区的选民们则表示会继续支持她。如果她在大选中以非党派的身份参选，他们仍会投她的票。温哥华一个社区组织的负责人沃尔特·威尔斯（Walter Wells）说，他对雷布尔德被开除感到惊讶，并认为自由党人犯了一个大错。他们所做的一切似乎都是为保住权力，而那些试图做正确事情的人却受到惩罚。因此他和其他支持者将会为雷布尔德以独立身份参选做志愿者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada