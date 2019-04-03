巴拿马文件：全球已追回 12 亿美元税款

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“巴拿马文件” （ Panama Papers）案继续在全球引起反响：在涉及巴拿马律师事务所 Mossack Fonseca 的这一丑闻爆发3年过后，已经有 22 个国家成功追回来 12 亿美元的逃税税款。

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国际调查记者协会（ICIJ）星期三（4月3日）在一份声明中说，被追回款项的数额 “还会继续上升”。

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在追回的数额上，英国税务部第一，截止到上个月，已经追回来 2.52 亿美元，其次是德国，德国追回来 1.83亿美元，法国第三，追回来1.36亿美元。

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加拿大广播公司报道说，法国自 2016 年8月以来已经进行了 500 多次税务审计，鉴别出大约 415 名试图避税者。

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国际调查记者协会表示，“巴拿马文件” 引发的轰动，不仅使各国政府收回了“隐藏”的资金，而且还可以在长期内帮助公民们改变行为和态度。

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加拿大已经追回1500万

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在加拿大，加拿大税务部（CRA）表示已经确定出 “巴拿马文件” 中894个加拿大的个人、公司和信托公司，税务部启动了 5 项刑事调查，但尚未提出任何正式指控。

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加拿大广播公司报道说，三年来，加拿大税务部已经完成了116项审计，并追回了1,500万加元的联邦税款和罚金，同时还有数百个审计在进行当中。

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加拿大税务部说，其他一些国家追回来的总数要高得多，因为这些国家允许巴拿马文件所涉及的个人和公司“自愿披露”，补交税款，从而避免受到刑事起诉。

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加拿大不允许“自首”

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2016年，加拿大税务部决定对涉案 “巴拿马文件” 的个人、公司采取强硬手段，除了特殊情况外，巴拿马文件中的公司和个人没有资格使用政府的“自愿披露计划”。

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加拿大税务部长 Diane Lebouthillier 在星期二晚间的一份声明中表示，加拿大政府 “收紧了与自愿披露计划有关的规定，防止巴拿马文件中的人与 CRA 达成协议，而避开被起诉”。

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她说，我做出这个决定，深知要将逃税者绳之以法可能需要数年时间。

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不让这些人 “自首”，税务部的审计人员也就无法得到这些人自愿提供的信息，因此必须要研究数千页的文件，花无数小时来获取财务记录，追踪隐藏的资金，有时涉案方还会打上法庭，导致整个过程拖延多年的时间。

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刑事调查

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加拿大广播公司报道说，在加拿大税务部正在进行的 5 个刑事调查中，一个涉及阿尔伯塔省的一名油田商人，去年税务部的调查人员突击搜查了这名商人的住所。

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在另外一个调查中，上星期税务部的官员突击搜查了温哥华市的两处房产。

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税务部长 Diane Lebouthillier 说，这些复杂的调查可能需要数月或数年才能完成，但我们的网收紧了。

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（RCI with CBC， Radio Canada）

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