BC 省又增一起麻疹病例

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加拿大不列颠哥伦比亚（BC）省又确认了一个麻疹例，从而使 BC 省今年到目前为止的麻疹病例达到 22 个。

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根据当地卫生当局 Vancouver Coastal Health 和 Fraser Health 的信息，新增病例的患者是在国外感染的，由于麻疹的高度传染性，卫生当局告诫人们，若 3 月 27 日在下面的时间段使用了以下公共交通工具，或去了以下地点，则有可能已被感染：

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在上午8点至早上11点，中午至下午3点之间乘坐了323路巴士；

在上午8点至11点，中午至下午3点之间乘坐了Expo line

在上午8:55至下午2:05之间去了温哥华 666 Burrard Street 和 Ascenda 管理学院的大厅，或用了电梯。

卫生当局说，任何去了上述地点的人，一旦出现麻疹症状，需立即给医生打电话，不要去公共场所。

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Fraser Health 结构表示，自 2 月中旬开始，BC省已有 5,768人接种了 MMR / MMRV 麻疹疫苗，2018 年同期有 2,882人进行了接种。

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（RCI with CBC）

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