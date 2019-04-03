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阿尔及利亚总统失去军方支持，宣布辞职

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 3 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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阿尔及利亚总统布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）星期二（4月2日）宣布辞职。在首都阿尔及尔，这个消息引起了街头狂欢。阿尔及利亚人在过去一个月里每到星期五就上街游行，其和平、理性的程度受到各国瞩目和赞扬。布特弗利卡几次做出让步，例如宣布不再寻求第五次连任，但都没能平息抗议。在失去军方支持后，82岁的布特弗利卡终于在周二晚上向宪法委员会递交了辞职信。

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许多示威者在接受法新社记者采访时表示，他们很高兴，但是也很清醒。布特弗利卡执政二十年来建立的整个系统还在运作。因此他们不会懈怠，庆祝过后还会继续进行和平抗争，避免出现换汤不换药的局面。

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(AFP/Getty Images)

82岁 布特弗利卡自1999年起担任阿尔及利亚总统，2013年中风偏瘫后仍然把持权力。今年2月10日，他表示将在4月大选中再一次寻求连任，激起全国抗议浪潮。一些示威者向他表示敬意和感谢，说他曾经为国效力，本可以体面退位。

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加拿大的阿尔及利亚移民上个月冒雪声援国内同胞。(MARTIN OUELLET-DIOTTE/AFP/Getty Images)

有些示威者也对军队表示感谢。阿尔及利亚总参谋长萨拉是布特弗利卡多年来的同盟。他星期二在和军队高层将领开会后暗示不再接受总统府的命令。当晚布特弗利卡宣布辞职。

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（RCI with AFP, Radio Canada）

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