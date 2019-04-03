皇家骑警公布温哥华及低陆平原地区第二份洗钱犯罪报告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不列颠·哥伦比亚（BC）省政府上个星期收到皇家骑警提交的第二份涉及洗钱犯罪的调查报告。 其中提到上个月皇家骑警在一次交通拦截中逮捕了一名男子，在上衣口袋里搜出两捆百元钞票，总值达上万元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告中详细分析了洗钱、房地产、毒品和赌场之间的联系。专家小组还向省财政部提出了一系列关于如何弥补房地产市场漏洞的建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皇家骑警去年6月曾发布第一份针对洗钱犯罪行为的报告，前皇家骑警副总长彼得·杰曼（Peter German）说，该省低陆平原地区的赌场已经在“不知不觉中成为严重犯罪的洗钱场所”。报告提出了48项建议。观察人士称这些建议已经大大减少了通过赌场洗白的黑钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据估计，在政府开始采取措施打击赌场洗钱行为之前，流入该省的黑钱已达20亿以上。2019年高峰时，7月份的可疑交易总额达2720万元。采取措施后有大幅下降，2019年1月只有21万7,195元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如2月底， 警方得到线报后获得搜查令，跟踪一名男子。他在离River Rock赌场很近的地方拥有一所新公寓。警方跟踪他到列治文山区附近时，他还停车将牌照取下来换上一个新牌号。此人到了温哥华后，前往特朗普大厦，从他的行李箱中取出一对黑色的包，里面装满了现金。然后会见了一位不知名的女性。警方最终于3月13日逮捕了他。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经营River Rock赌场的公司发言人表示，该公司正与彩票公司合作，以确保沟通舒畅，对洗钱风险保持警惕，及时发现那些可疑的行为，并尽快采取制止措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada