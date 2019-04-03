录音风波：自由党议员解释他为何对前司法部长的行事方式“感到厌恶”

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在加拿大议会众议院的各党议员当中，来自魁北克省的自由党议员莱特邦德（ Joël Lightbound）属于说话不太注意字斟句酌的那一类。昨天（4月2日）在加拿大议会山，一早听说特鲁多要宣布关于前司法部长威尔森-雷布尔德（Joddy Wilson-Raybould）的决定的记者们纷纷围堵自由党议员。被拦住的莱特邦德表示，威尔森-雷布尔德的行事方式让他“感到厌恶”，或者说倒胃口。

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无法和这样的人共事

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对一个同僚 ― 现在是前同僚了 ― 说这样的话是很重的 。莱特邦德星期三在接受Radio-Canada早间节目采访时解释说，他从一开始就对威尔森-雷布尔德处理SNC-兰万灵案的方式“感到不安”，但是“引发决堤的最后一滴水”是她悄悄录下和枢密院秘书长韦尼克（Michael Wernick）的电话交谈。这次谈话是在去年12月，但有录音的事直到上个星期威尔森-雷布尔德才透露。

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莱特邦德说，他自己也是律师。威尔森-雷布尔德作为政府的首席律师，在没有征得对方同意的情况下私自录下私人谈话，这超出了底线，使他无法再信任这个人。“你怎么可能明知道内阁里有人会悄悄录音，还跟这个人一起开会？”

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内阁会议不对外公开。事后是否公开会议记录和讨论内容由枢密院秘书长决定。

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法律怎么说？

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多伦多律师萨姆菲鲁（Lior Samfiru）在接受CBC采访时说，从法律上来说，只要你参与谈话，不论是和几个人的谈话，把它录下来并不违法。但是对于在律师和顾客之间进行的谈话，法律规定有些不同。律师如果录下谈话，作为自用资料是没问题的，但是在任何情况下都不得未经客户同意就公开录音。

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司法部长相当于代表政府的首席律师。不过萨姆菲鲁说，由于枢密院秘书长并不是众议院议员，严格来说也就并不是威尔森-雷布尔德的客户。如果她录下的是和特鲁多、某位部长或议员的对话，那就不一样了。

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同事之道：隐私律师的看法

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萨姆菲鲁是劳资纠纷和雇佣法方面的律师。而隐私事务律师弗雷泽（David Fraser）说，许多自由党议员和内阁成员的关注焦点在道德操守方面。在录音事件上，我们姑且称之为同事之道。

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弗雷泽说，偷偷录音的一方占有“不公平的”优势。他或她知道自己在录音，因此说话的时候自然会从对自己有利的角度斟酌组织，引导谈话。不用说，那个被蒙在鼓里的对话者就很吃亏。

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卡尔顿大学法律系教师，同时也是律师的布朗姆维奇（Rebecca Bromwich）说，在每一个工作场所对员工的行为都有一定的道德方面的期许，即使这些行为并没有违反法律。暗中录下谈话，然后公开录音，肯定会引起信任方面的问题。

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威尔森-雷布尔德和自由党之间的分歧已经持续数月，但确实是她披露录音的存在后，许多自由党议员被激怒，放下了最后一点含蓄和委婉，公开表达对她的不满和不信任。

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本人的辩解

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她星期三为自己辩解说，在另外的场合，录音是不合适的。但是在当时那种情况下，她是在保护自己，因为她认为有什么“非常危险的事”会发生。她同时也抱怨人们过于注意录音这件事，而忽略了录音的内容。

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CBC议会事务记者戴尔（Evan Dyer）说，对于录音内容，有些人认为这是枢密院秘书长韦尼克向威尔森-雷布尔德施压的“实锤”，但也有人认为录音恰好证明他并没有如威尔森-雷布尔德所说的那样威胁她。对于威尔森-雷布尔德被逐出议员团，有些人认为这表明特鲁多容不下批评的声音，但也有些人认为这表明他缺乏魄力。因为如果是前保守党总理哈珀或者前自由党总理克雷蒂安当政，威尔森-雷布尔德不可能在议员团里留到今天，也不会被允许去司法委员会作证。

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戴尔说，人们对同一件事会产生多么不同的看法，在威尔森-雷布尔德风波上可见一斑。

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（RCI with Radio-Canada, Gravel le matin, CBC News, Jamie Strashin）

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