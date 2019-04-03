加拿大出口发展署的贷款：纳税人的钱是否被SNC-兰万灵拿去行贿了？

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据一位SNC-兰万灵公司的内部人士透露，该公司过去从加拿大出口发展署（EDC）获得的大笔贷款，其中一部分被用于行贿。EDC表示对此完全不知情，但已聘请法律专家重新审核评估和SNC-兰万灵之间的一项合同。

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EDC是一个向在海外运营的加拿大公司提供贷款和保险的联邦机构，也被称为加拿大出口发展银行。SNC-兰万灵公司作为加拿大最大的工程承包商，是EDC的重要客户之一。

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那位匿名曝料的内部人士说，在SNC-兰万灵的预算方案里有一项“技术费用”是用来行贿的，这在公司里是公开的秘密。他认为EDC应该能够发现蛛丝马迹，一是因为这笔钱虽被列为加拿大开销，却经常花在国外。二是它的金额之大，可以占到整个项目预算的10%。

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EDC副总裁大卫.班吉（David Bhanjee）在一封回应CBC的邮件中说，EDC绝不会在知情的情况下参与行贿和腐败。这种行为不符合该机构的核心价值观和企业公平文化。

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EDC正在重新评估的是一个2011年的安哥拉水坝项目。承包这个项目的SNC-兰万灵从EDC获得了“政治风险保险”。

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（RCI with CBC News, David Seglins, Rachel Houlihan, Luc Tremblay）

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