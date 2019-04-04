加拿大将立法，禁止“囚禁” 鲸鱼和海豚

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加拿大众议院的渔业委员会 （Commons fisheries committee）投票支持由退休参议员 Wilfred Moore 在 4年前提交的 S-203 法案，该法案在加拿大禁止 “囚禁” 鲸鱼和海豚。

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这一法案受到自由党和新民主党联邦议员的共同支持，但遭到保守党一些议员的反对。

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渔业委员会的支持，对动物保护团体来说是一大胜利。动物保护人士一直认为把这些有着相当程度智力的动物关在混凝土池子里让游客观看，是一种残酷和不正当的娱乐形式。

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若能在议会闭会前获得通过，该法案即成为法律，违反了这一立法的水族馆和公园可面临高达 20 万加元的罚款。

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（RCI with CBC）

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