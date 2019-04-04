Snowden接受加拿大广播公司记者Adrienne Arsenault的视频采访（CBC)

斯诺登希望加拿大能接受所有7名在香港保护过他的难民

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 4 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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爱德华•斯诺登（Edward Snowden）因在美国举报政府监听系统而逃亡国外，目前藏匿在俄罗斯。他在这个星期接受了加拿大广播公司记者的采访，希望加拿大政府能够在接收两名曾在香港保护他的难民后，也尽快帮助庇护过他的另外5个人，让他们脱离在香港的艰难处境。

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斯诺登隐居在俄罗斯，偶尔受大学的邀请去演讲，很少接受媒体的采访。但这个星期通过网络接受了加拿大广播公司记者阿德里安尼·阿森纳特（Adrienne Arsenault）的视频采访。他说，很高兴有两名当年在香港保护过他的人已经被加拿大接收为难民。而另外5个人仍在香港“处于危险之中”。

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Vanessa Rodel（左），她七岁的女儿Keana和他们的加拿大律师Guillaume Cliche-Rivard (Thomas Gerbet/Radio-Canada)

被加拿大接收的两个人上周已经抵达加拿大。母亲瓦妮萨·罗德尔（Vanessa Rodel）带着她七岁的女儿吉娜（Keana）3月25日抵达多伦多机场。她在机场接受媒体采访时说： “我真的好高兴，可以把很多烦心事丢掉，开始一种新的生活。同时我也担心，仍然困在香港的另外几位曾为斯诺登提供帮助的人。希望加拿大政府也能尽快接受他们”。

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斯诺登在2013年向外界公布了美国国家安全局的机密文件。这些文件曝光了美国政府的大规模监视行为。因此被美国宣布为叛徒。斯诺登为了避免被起诉开始逃亡，曾有一段时间躲在香港。

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斯诺登能到香港藏匿是因为得到加拿大律师罗伯特·蒂博（Robert Tibbo）的帮助。他在香港为一个慈善组织工作，为滞留在那里的难民提供帮助，避免他们被遣返回国，帮他们寻找能安全地离开香港的途径。他把斯诺登介绍给了菲律宾难民罗德尔和另外两个来自斯里兰卡的难民家庭。让他们把斯诺登隐藏在他们所住的又破又小的住处。

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Snowden 2013年逃到莫斯科后接受采访（THE CANADIAN PRESS/AP, File)

斯诺登在接受加拿大广播公司的采访时说，在大约三个星期的时间里，他住进这3个家庭中。这足以对罗德尔和其他人产生负面影响。后来，斯诺登找机会从香港流亡到了俄罗斯。

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他说：“这些人在2013年帮助了我。这些难民本来就很穷，又因为曾保护我被香港政府禁止工作. 他们生活在狭窄的空间。浴室的水槽就是厨房水槽”。

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斯诺登说，他们的生活已经很艰难。而香港政府得知这些家庭庇护他之后采取了报复行动，取消了他们的难民津贴以及获得食物和住房的机会。

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斯诺登在俄罗斯的一个公寓说：“这些人没有触犯任何国家的法律，没有触犯香港的法律，也没有触犯美国的法律。他们唯一做的就是帮助了因说实话而受到报复的人”。

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“他们的孩子是无国籍的，他们在香港永远不会有自由的生活，除非他们受到其它国家的接纳和保护。而现在唯一有能力这样做的，拥有可以接受他们为难民的法律框架的就是加拿大了”。

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7名曾经藏匿斯诺登的难民仍有5人在香港 (Isaac Lawrence/AFP/Getty Images)

目前仍然在香港的两个家庭总共是3名成人，2个孩子。 他们已在2017年初提交了申请加拿大难民的文件。斯诺登说，他们的情况很糟糕，正在被香港政府驱逐，一旦他们回到斯里兰卡，就有可能面临酷刑和死亡威胁。

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斯诺登怀疑是不是有人为的因素在阻碍这两个家庭的难民申请。他说：“如果这个过程是真正独立的，那么它们应该已经被接受了。我相信并且其他所有人都认为, 这个申请程序之所以花这么长时间的唯一原因，就是因为加拿大政府担心这件事会刺激美国”。

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他补充说：“能接受这些家庭是加拿大值得骄傲的事。我觉得，看到这些家庭有一个美好的结局，应是历史的必然，美国也会很高兴”。

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但加拿大政府方面说，从没有干涉过这几个家庭申请难民的事务。曾经将斯诺登事件拍成电影的导演也曾致信加拿大总理特鲁多，希望加拿大加快审理这两家难民申请的速度，加拿大政府同样回答无法半截介入。因此，只能按程序慢慢来。

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