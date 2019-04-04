BC省小镇锡克社区将出售清真寺的收入全数捐出

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不列颠·哥伦比亚（BC）省克利尔沃特（Clearwater）镇的锡克教社区最近出售了它的清真寺，然后将出售物业的收入加上平时积攒下来的捐款全部捐出。

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这个清真寺的师傅是纳英德尔·辛格·赫尔（Narinder Singh Heer）。他说，出售这个寺庙是因为当地的锡克社区已经缩小到只剩5个家庭，不再需要这么大的空间。而将出售寺庙的钱捐给当地慈善机构是很重要的，因为这里是我们的家园。我们从五六十年代开始就住在这里。

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赫尔介绍说，这座房子是1985年购置的，大约可以容纳400人。15年前镇上的锡克教家庭最多时曾达到55个。而随着木材工业的衰落，这里的工作机会越来越少，再加上年轻一代都愿意去大城市，所以有很多锡克家庭都搬走了。在差不多过去10年的时间里，清真寺减少了活动，几乎每月才做一次礼拜（gurudwara）。

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清真寺的买家是当地一位居民，售价是18万加元。赫尔拿出其中的16万，再加上平时积攒的捐款4千元，捐给当地的19个慈善组织。另2万元则分别捐给了本省坎卢普斯区的两个清真寺， 每个1万元。

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克利尔沃特镇的市长梅林·布莱克威尔（Merlin Blackwell）很赞赏清真寺的做法。他说，寺庙成员的捐款将会帮助到当地的一些慈善组织，如滑冰俱乐部和食品救济站。

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