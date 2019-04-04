(CP/Justin Tang）

幕后的谈判：前加拿大司法部长被开除出议员团前提出的五个条件

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 4 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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据《多伦多星报》和CBC等媒体报道，威尔森雷布尔德（Joddy Wilson-Raybould）向特鲁多提出的条件包括：1）辞退总理高级顾问巴茨（Gerald Butts），2）辞退枢密院秘书长韦尼克（Michael Wernick），3）辞退另一名总理高级顾问布沙尔（Mathieu Bouchard），4）承认总理办公室行为不当，5）不允许新任司法部长推翻起诉SNC-兰万灵公司的决定。

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从《环球邮报》披露前加拿大司法部长威尔森-雷布尔德（Joddy Wilson-Raybould）在SNC-兰万灵案上受到总理特鲁多及高级助手的压力，到特鲁多本周二（4月2日）晚宣布将她和前国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）从自由党议员团除名，中间过去了54天。自由党内外因此有一种声音，认为拖了这么久才决定如何处理是特鲁多缺乏魄力的表现。

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（CP/Justin Tang）

批评者举出的处理更迅速的议员/内阁成员因和党领袖意见分歧而辞职或“被辞职”的例子包括几个月前退出保守党议员团并另组新党的贝尔涅（Maxime Bernier），因反对哈珀承认魁北克省特殊地位而辞职的前政府间事务部长庄文浩，以及前新民主党领袖穆凯尔（Tom Mulcair）。穆凯尔曾担任魁北克省环境部长，因反对一项在天然公园建公寓楼的项目并拒绝调任而辞去内阁职务，后转战联邦政坛。

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为避免“内战”多次私下会面

不止一个自由党内的消息来源透露，为了避免“内战”和内阁分裂，特鲁多及受他委托的议员一个多月来和威尔森-雷布尔德多次会面。她在这些会面期间提出了自己和自由党“保持一致”的一系列条件。首先是撤换几名高官。她要求辞退枢密院秘书长和两名总理办公室的高级顾问。这三人当中，巴茨已在2月18日辞职，枢密院秘书长韦尼克上个月宣布打算退休。另一名高级顾问布沙尔还在总理办公室继续工作。

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在撤换有关官员之外，威尔森-雷布尔德还要求特鲁多公开承认总理办公室在试图说服她考虑缓期起诉协议时“行为不当”并道歉。

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另外，威尔森-雷布尔德还要求得到新任司法部长拉麦迪（David Lametti）不推翻检察官起诉SNC-兰万灵决定的保证。联邦检察官已拒绝让该公司签缓期起诉协议，但司法部长可以行使总检察长职权，推翻检察官的决定。正是在这件事上，威尔森-雷布尔德表示受到总理办公室和枢密院官员的“不适当”的政治压力。

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缓期起诉协议（deferred prosecution agreement）也被称为补救协议。指的是被指控违法的公司用交纳巨额罚款和按检控方要求改变公司运作方式等条件，换取检控方对刑事起诉按下“暂停键”。加拿大在去年修改了刑法，加上了关于缓期起诉的条款。

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引起最多评论的是最后一个条件

CBC议会事务记者戴尔（Evan Dyer）报道说，今天引起评论最多的是最后这个条件。反对党认为这是自由党放的烟幕弹，为的是掩盖自己对SNC-兰万灵案的干预。曾经为联邦检察官办公室工作多年的加拿大著名律师塔曼（Emilie Taman）则在推特上说，如果威尔森-雷布尔德真的提出过这个条件的话，那么她实际上是在要求总理干预拉麦迪作为总检察长的独立性。

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（CP/Adrian Wyld）

威尔森-雷布尔德本人拒绝对CBC和《多伦多星报》的报道发表评论。

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她和自由党之间的沟通和谈判一直持续到本星期一，但最终双方无法达成一致。她已在上周公开了去年12月暗中录下的和枢密院秘书长韦尼克的电话交谈，党内同僚对她的不满开始溢于言表

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星期二，特鲁多在征求了各省议员团负责人的意见后，和威尔森-雷布尔德及菲尔波特会面，告知她们不再是自由党议员团的成员，稍后向议员团和全国宣布了这个决定。

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（RCI with CBC News, David Cochrane, Rosemary Barton）

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