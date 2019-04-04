(Mario Anzuoni/Reuters)

赛琳娜·迪翁将开始艺术生涯新篇章，结束签约驻唱到世界巡演

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 4 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大天后歌星赛琳娜·迪翁（Céline Dion）星期三宣布， 她将很快结束在拉斯维加斯的签约驻唱，转入歌唱生涯的一个“大”的新篇章：从9月开始到加拿大全国和世界巡演。

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迪翁星期三在洛杉矶的电视直播演出时说，她还将在11月份发行一张新专辑。她说：“我觉得我的生命正在充电。虽然我今年51岁，我的表演仍然非常出色。”

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迪翁已经在拉斯维加斯的凯撒皇宫酒店舞台上超过15年。 她演唱的最著名的歌曲如《我心不已》（My Heart Will Go On）和《因为你爱我》（Because I love you）十几年来经久不衰。

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迪翁说，在丈夫去世后的一段时间里，回舞台唱歌时感觉很难，“但我还是去了。孩子们也都很了不起。我需要他们，就像他们需要我一样。而且我每天都会在孩子的眼睛中看到我的丈夫”。

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现在， 她即将结束在拉斯维加斯的驻唱。计划在签约于6月结束后，开启歌唱生涯的一个新篇章。

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她的世界巡演将在魁北克市开始，加拿大站包括蒙特利尔、渥太华、多伦多、温哥华、埃德蒙顿、萨斯卡通和温尼伯。她为这次巡演定名为“勇气”，为的是展现自三年前丈夫兼经理去世后，自己经历了一段人生风雨后，要重新焕发活力。

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她说，巡演的设定清单将包括旧的收藏和新曲目的组合，但会取消掉与美国黑人歌星R. Kelly的二重唱“我是你的天使”。因为Kelly被指控犯有10项性虐待罪，涉及四名女性。

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迪翁说：“现在人们敢于说出受到的不公对待，我们希望能够创造一个更美好的世界。所以我必须中止与他的合作”。

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Dion在今年的巴黎时装周上 (Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images)

毫无疑问，这位出生于魁北克的艺术家仍处在巅峰时刻。她刚刚成为巴黎欧莱雅（L’oréalParis）的新签约人，出席了巴黎时装周的盛宴，还与以色列知名时装品牌Nununu达成合作协议，创造一个性别中性的儿童服装系列。

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她的世界巡回演唱会的门票已开始在专门的网站上出售

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