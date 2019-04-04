纳税季节到，专家们进行提示

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每年 4 月份是加拿大的纳税月。

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纳税是所有公民、永久居民的责任，加拿大的全民免费医疗、中小学免费教育，以及其他高福利制度，都是靠人们自觉纳税来支持。

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加拿大广播公司 CBC 请了两位专家 – Lisa Zamparo （特许专业会计师，The Wellth Company的创始人）和Jessica Moorhouse（经过认证的财务顾问）来提供有关税务问题的一些提示：

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递交税表的最后期限

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大多数人必须在每年4月30日前交纳税表，并支付应交的税款。如果是自雇人士，可以在6月15日前递交。

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如果欠税，无论是不是自雇人士，都必须在 4月30日之前支付税款，否则会有利息！

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如果有政府退税，通过网上提交纳税表，2 周内可得到退税。 如果是提交纸质的申报表，则可在8周内获得退款。

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晚交或不交

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没有提交纳税表，或交晚了的人，会收到CRA [加拿大税务部] 的信件，这些信件提醒你递交纳税申报。

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晚交或不交，会有迟交罚款和利息。

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拖的时间越长，欠款越多，罚款和利息就越高。

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哪些费用可用来减免纳税？

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税收减免指的是可以从总收入中扣除的费用，例如工会会费，RRSP [注册退休储蓄计划] 供款，以及经营业务的开支等等。

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会计师会把能扣除的金额扣除掉，剩下的净收入，就是纳税的计算依据。

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至于哪些“项目”可用作纳税减免，网上的税务软件或会计师们会有详细的清单，他们通常会把这些开支包括在内。

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很多人会忘掉医疗的额外费用，在 CRA 的网站上有大量可用来申报减免的医疗费用类别。

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减轻纳税的途径

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RRSP – 注册退休储蓄计划，一直是既能为以后存钱，又可以减少今天税收的好方法。

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然而，RRSP 对每年收入在 45,000-50,000 加元的人来说最有好处，如果一个人的年收入低于这个数额，RRSP 不一定有好处，每个人都需要与会计师仔细讨论自己的情况。

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免税储蓄账户 TFSA是另一个途径。

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TFSA 的年度限额要低得多（2018 年为 5,500加元，2019 年为6,000加元），但是，这个账号里存款或投资产生的利息免税，因此不能错过，而且，TFSA 账号里的钱可以随时提出来用！

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另外，年收入免税的门槛：联邦为一年 11,809 加元，省级为 15012 加元，收入没到这些门槛，就不需要缴税。

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随着收入的增多，纳税额也逐渐增加。

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（RCI with CBC）

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