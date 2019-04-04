蒙特利尔新尚普兰大桥有望在 6 月 3日通车

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

有消息说，连接蒙特利尔市和南岸的新尚普兰大桥 （Pont Samuel-De Champlain）将于 6 月 3 日开始通车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据最新出来的消息，预计通车将分两步，先是从南岸通往蒙特利尔市的北向车道在6月3日通车，两周后，6月17日，从蒙特利尔市通往南岸的南向车道再通车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦表示怀疑

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，联邦政府对尚普兰大桥 6 月中上旬通车的可能性仍然持怀疑态度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦基础设施部长 François-Philippe Champagne 的办公室仍然坚持，这座大桥将 “最晚在6月底 ” 通车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艰难谈判

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新尚普兰大桥耗资 45 亿加元，原来预订在 2018 年12月1日开通，但推迟了将近 7个月。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 2015 年签的合同，通车推迟的第一周，承办方将被罚款 10 万加元，之后是每天罚款 40 万加元，最高不超过 1.5亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

承办方 SSL 集团与联邦政府一直在就额外开支和滞纳金进行谈判，但谈判很不顺利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，有报道说，新尚普兰大已经有裂缝等缺陷，工人们正在进行修复。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada