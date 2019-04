安大略省学生抗议省政府教育改革计划

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四(4月4日)在安大略省多伦多、伦敦和密西沙加等地发生了学生示威游行。示威者反对省政府增加班级人数的计划,认为这将会影响教学质量,使有困难的学生无法得到足够的帮助。

安大略省政府计划把该省公立学校9至12年级的班级人数从平均22人增加到28人,4至8年级的班级从每班平均23.84人增加到24.5人,目的是节省资金,削减赤字。

安大略省长福特(Doug Ford)今天在省议会谴责示威活动,称工会把学生当成棋子,并说学校和老师有责任把学生留在课堂里。

许多学校事先给家长写信沟通,表示学校并不禁止学生用抗议的方式表达自己的观点,但是请家长提醒孩子注意安全。

这次示威活动由Listowel市的12年级学生娜塔莉.莫尔(Natalie Moore)发起。她在接受CBC采访时说,她在得知省政府的教育改革计划后,先是和她所在选区的议员联系,但没有得到回复。她发出的倡议获得了来自全省六百多所学校的响应。

示威学生在推特等社交媒体上发表看法:

RETWEET THIS IF YOU CARE ABOUT YOUR EDUCATION #STUDENTSSAYNO pic.twitter.com/iSUL68htcJ

— KELLY (@adamkellogs) April 1, 2019