加拿大卫生部对一种可能引起癌症的隆胸假体发出警告，将很快禁售

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加拿大卫生部星期四（4月4日）发布的一份公告说，在加拿大全国已发现28例与隆胸假体有关联的间变性大细胞淋巴瘤病例，其中24例涉及到由美国艾尔建公司（Allergan）生产的Biocell隆胸假体。

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间变性大细胞淋巴瘤是一种危险但罕见的非霍奇金淋巴瘤。它损害免疫系统，不属于乳腺癌，患者可能在做隆胸手术很长时间后才发病。

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加拿大卫生部自去年11月起开始对艾尔建公司的隆胸假体开始进行评估。今年1月份，卫生部已经建议植入隆胸假体的女性注意乳房变化，如有肿块、疼痛等异常应立即咨询医生。

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卫生部要求艾尔建公司在15天内提供产品安全证据，否则该公司的销售许可将被吊销。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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