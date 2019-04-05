周末网络广播（2019年4月5-7日）

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本周报道精选

联邦碳税四月一日在加拿大四省实施（方华）

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这可不是愚人节的玩笑，四月一日星期一加拿大四个省份的汽油零售价格明显上涨，其它与能源直接和间接有关的消费品价格也会随之上涨；因为加拿大特鲁多自由党政府的联邦碳排放税在这几个省份开始实施。此外从7月1日起，加拿大北部的育空、西北和努纳武特三个特区也将开始实施联邦碳税。

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斯诺登希望加拿大能接受所有七名在香港保护过他的难民（亚明）

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爱德华•斯诺登（Edward Snowden）因在美国举报政府监听系统而逃亡国外，目前藏匿在俄罗斯。他在这个星期接受了加拿大广播公司记者的采访，希望加拿大政府能够在接收两名曾在香港保护他的难民后，也尽快帮助庇护过他的另外5个人，让他们脱离在香港的艰难处境。

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英国广播公司地方新闻报道不足，BBC是如何试验半自动新闻的? 更多的细节披露（沈二）

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在英国广播公司新闻网站BBC上看到一些故事，说它们是用“某种自动化”生成的。英国广播公司新闻实验室的罗奥·赫顿解释了是如何尝试半自动新闻，带来更多相关的本地新闻。

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在英国广播公司新闻实验室，希望在不大幅增加本地新闻团队工作量的情况下，为他们带来丰富的数据驱动的故事讲述。

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在过去的几个月里，一直在与英国广播公司英语区的同事合作一个名为“半自动本地内容”的项目，Salco(Semi-Automated Local Content) 。罗奥·赫顿和塔姆辛·格林两个开发人员组成的团队开发了一个方式，每个月可以生成100多个独特的故事，让我们的观众每天都能在直播页面上了解当地医院在急救（Accident & Emergency）上的表现。

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医生选择非全职工作是好事还是坏事（方华）

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在加拿大医学院上学的学生们称得上是百里挑一，毕业后治病救人是高尚的工作、也是收入丰厚的工作。没有哪个医学院学生在设计自己未来的时候会选择今后做个非全职医生、每星期只工作一半的时间。但对于工作了一段时间的医生们来说，他们中有些人开始选择做非全职医生；这成为引起争议的选择，主要的反对声音来自医生队伍内部。

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自由党内地震，开除两名前部长招致质疑和批评（亚明）

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加拿大自由党议员团星期二宣布开除两名前内阁部长，因为他们已经失去党内的信任。特鲁多宣布这一决定时说：“这两位以前与自由党团队之间存在的信任已经破裂。她们的一些发言没有得到允许，多次表示不再信任我们的团队和我这个领导人。很显然，威尔逊-雷布尔德和简•菲尔波特博士已不再属于我们自由党团队”。

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一周图片报道

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