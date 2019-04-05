中国留学生陆万祯（陆万振 ）绑架案第三名嫌疑人被通缉

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星期四(4月4日)晚间，多伦多警方发出通缉令，在加拿大全国通缉绑架中国留学生陆万祯（此前曾用译音陆万振）的第三名嫌疑人。

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该绑架案的第三名嫌疑人为28岁的多伦多人Muzamil Addow，警方指控他绑架，强制监禁，持械攻击，攻击和未能遵守担保等7项罪名。警方称Addow携带武器，有明显的暴力攻击性。

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此前，第一名嫌犯，37岁的Abdullahi Adan在星期一（4月1日）夜间向多伦多警方自首，第二名嫌犯，33岁的Hashim Abdullahi在星期二被警方拘捕。

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据警方目前透露的消息，陆万祯英文名Peter，是约克大学学生。警方此前确认陆万祯曾驾驶几辆豪车，价值分别在$64,000 到 $462,000加元之间，此外，陆万祯日常驾驶的路虎（Land Rover Range Rover Velar）是他租赁（leasing）的。

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加拿大广播公司CBC获悉陆万祯拥有一个公寓（Condo），地产记录显示这个价值$583,000加元的公寓是在2018年用现金全款购买的。

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