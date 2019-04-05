SNC-Lavalin 公司前老总Jacques Lamarre / Adrian Wyld/Canadian Press

SNC-Lavalin前老总否认用纳税人钱行贿

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 5 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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SNC-Lavalin公司前首席执行官Jacques Lamarre在接受加拿大广播公司采访时否认SNC-Lavalin曾经用从加拿大出口发展署获得的贷款用来支付行贿费用。

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Jacques Lamarre说，那些不敢出镜、躲在幕后指责SNC-Lavalin公司用纳税人金钱行贿的爆料者是胆小鬼。

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Jacques Lamarre自90年代中期到2009年期间担任SNC-Lavalin公司的CEO。

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加拿大广播公司4月3日报道说，SNC-Lavalin公司的内部人员告诉加拿大广播公司记者说，他曾经在几个加拿大出口发展署资助的SNC-Lavalin项目工作过，公司把从加拿大出口发展署拿来的钱用于行贿以获得商业合同。这位爆料人要求加拿大广播公司在发布报道时为他匿名，以避免受到SNC-Lavalin公司的报复。

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加拿大出口发展署EDC是联邦政府资助的国营金融机构，用提供贷款和财务担保的方式为加拿大公司的出口项目和海外工程项目提供帮助。由于其运营资金来自加拿大政府，也可以说是来自加拿大纳税人。

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加拿大出口发展署表示，来自SNC-Lavalin公司内部爆料人的信息导致他们聘用外部律师公司对有关的指控进行调查。

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RCI with Rachel Houlihan, Dave Seglins · CBC News

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参考文章：

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加拿大出口发展署的贷款：纳税人的钱是否被SNC-兰万灵拿去行贿了？

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