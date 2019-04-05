BC省新法规授权民众举报可疑物业，有利于迅速查抄犯罪窝点

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不列颠·哥伦比亚（BC)省政府为更有效地打击与枪支、帮派和毒品有关的犯罪活动，向省议会提交了一项新法案。此法案名为《社区安全法》，将授权民众向政府部门检举涉嫌犯罪活动的物业。

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省公共安全部长迈克·法恩沃思（Mike Farnworth）向议会提交了这一法案。他说，这可以使政府了解各社区涉嫌非法活动的物业情况，使当局能够更快地开始调查和采取执法行动，尽快取缔犯罪的窝点。

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新的法规将允许安全部门与邻居合作，并采取不同的措施，包括强制性终止租赁协议并关闭涉嫌房产，最长可达90天。

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省公共安全部长在提交法案后的新闻发布会上说：“这为执法部门提供了一个有效工具，尽早中止那些非法活动。尤其是我们谈论了多年的犯罪窝点问题”。

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犯罪分子通常需要在那些物业中生产或包装毒品，藏匿和贩运枪械或爆炸物，在酒店关门后或向未成年人提供酒类或毒品。

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加拿大皇家骑警队长，BC省警官协会主席特德·德雅格 （Ted de Jager）说，有些物业被犯罪分子长期租用，常有人打报警电话。

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最近在温哥华北区，就有一名业主因把房屋租给从事犯罪活动的亲戚而被判刑一年。这位业主名叫兰贝尔·康（Ranbir Kang），49岁，明知他的表弟是黑帮组织成员， 仍把房屋租给他们用于犯罪活动，主要是分装、出售毒品。结果后来他的一位表弟在毒品交易火并中被杀，使此犯罪窝点曝光。

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目前在加拿大，艾伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省、新斯科舍省、新不伦瑞克省和育空地区， 都已经有类似的社区安全法案。

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