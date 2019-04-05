萨省一位妇女收留上百只流浪猫， 现被指控疏于照顾

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萨斯克彻温省警方和动物保护部门星期三取缔了一个收养流浪猫的庇护所住户，带走了上百只动物。

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埃尔罗斯是位于萨斯卡通西南140公里的一个农业小镇，人口不到500人。那里的一位妇女多年来一直在收养流浪动物。她叫多罗瑞思·拉普兰特（ Dolores LaPlante）。她还创办了一个名为“流浪猫协会“的网站，自称是全省范围的拯救动物团体。

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2011年时，动物保护组织曾经从她家中带走70多只猫。法官判决她只能养一只狗，两只猫。可此次去搜查时，她的家中和后院的笼子里总共有109只宠物，其中大多数是猫。

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控方的起诉她没能给予这些收养的动物适当照顾，包括故意忽视或未能提供食物，造成一些动物受苦或受伤，有的甚至面临生命危险。

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萨省动物保护协会的负责人丹·弗格森（Don Ferguson）说，我们看到很多动物处在困境中，有的还在遭受不必要的痛苦。

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也有喜欢动物的人士说，如果动物保护协会真的想保护这些动物，就该及时收养这些流浪猫狗，而不应该平时不管，现在却把责任都推到拉普兰特女士身上。

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弗格森没有回答这个问题。 但通常的情况是，有人发现动物处在不利环境中，会向动物保护组织报告。

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对此案的审判已经定于本月晚些时候在Rosthern市法庭开庭。

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