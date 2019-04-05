加拿大卫生部将对食品中的砷含量制定标准

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加拿大卫生部正在考虑对食品中的砷含量设立上限，为此将提出措施草案，进行为期一个月的公开咨询。草案预计在年中出台。

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砷是有毒物质，长期接触会导致患癌风险增加。但是目前在加拿大和美国并没有对食品中的砷含量上限做硬性规定。欧盟自2015年起规定成年人食品中的无机砷含量不得超过200 ppb（十亿分率浓度单位），儿童食品不得超过100 ppb。美国食品药品监管局2016年参照这个标准发布了婴幼儿食品指南。

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加拿大卫生部官员说，卫生部将根据国际食品法典委员会的有关标准建议大米食品中的无机砷含量上限。

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砷化合物三氧化二砷过去被用于制造除草剂和杀虫剂，其残余至今仍存留于土壤和地下水中。在所有农作物当中，水稻吸收的砷最多。因此以大米为原料的婴幼儿食品中的砷含量也比以其他谷物为原料的婴幼儿食品高。

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（RCI with CP, CBC News）

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