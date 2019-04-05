全国第一省：BC省政府要求全省公立学校提供免费经期用品

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BC省政府星期五（4月5日）发布一项政令，要求全省公立学校在2019年底以前向女生提供免费的月经用品。省教育部长弗莱明（Rob Fleming）在一份声明中说，省政府将为此拨出30万加元的启动基金，并将和各地教育局及社区合作，保证学校有足够相关资金，保证学生能够“无羞耻，无障碍”地获得自己经期所需。

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BC省将是全加拿大第一个在所有公立学校卫生间里提供免费经期用品的省份。

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弗莱明说，在学校卫生间里放置免费经期用品将给学生提供很大的方便，让她们不必向老师或学校工作人员开口，让别人知道自己处于经期。

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BC省新西敏市教育局已经先于省政府在二月份通过一项在属下所有学校里提供免费经期用品的动议，并提议其他教育局也实行同样政策。

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加拿大慈善组织United Way早在十年前就发起一项名为“经期承诺”的活动，呼吁提供免费经期用品。BC省政府也将为这项活动的研究项目提供一次性的9.5万加元资助。

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加拿大联邦政府在2015年7月1日取消了经期用品的销售税，被活动人士成为“最好的国庆节礼物”。

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（RCI with CBC News, Rhianna Schmunk）

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