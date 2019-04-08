政府收税可能让大麻黑市卷土重来

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加拿大安大略省大麻连锁店开张营业后，那里的大麻产品售价明显高出黑市同类大麻产品的售价。

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一位名叫Matt Daisley的男子告诉加拿大广播公司记者说，他光顾了安大略省St. Catharines市的一家大麻零售店但没有买任何大麻商品就离开了，因为那里大麻产品的售价比他从黑市能够轻易买到的大麻要贵得太多；这让他做出决定，他再也不会来政府经营的大麻商店，而是要继续从黑市购买他所需要的大麻。

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Matt Daisley说当政府授权经营的大麻零售店店员告诉他买3.5克MK Ultra大麻的税前价格是45加元时，让他着实吓了一跳；45加元可以让他从黑市买到7克的同类大麻产品、而且还不用交税，也就是可以省掉至少一半的钱。

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Matt Daisley说他知道购买黑市大麻是违法的事情，但他今年60岁了、25年来每天都要吸食大麻，政府能拿他这样的人怎么办呢？

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Matt Daisley说他想从合法渠道购买大麻，但政府和大麻零售商们也应该想办法让官方渠道大麻的售价与黑市大麻相比有竞争性才行。

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Matt Daisley说他也尝试过上安大略省官方网站购买大麻，虽然网站上3.5克MK Ultra大麻的标价是39.95加元，比大麻零售店的售价少了5加元，但却没有货。

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像Matt Daisley这样抱怨政府经营的大麻连锁店销售的大麻产品价格过高的消费者大有人在；特别是那些经常使用大麻产品的长期用户，他们买黑市大麻还是买合法大麻主要是看哪里的大麻售价低。

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安大略省警察总监协会的发言人Joe Couto表示，警方知道大麻黑市不会由于政府批准的官方销售渠道开始销售大麻而一夜之间消失，也知道与大麻合法化有关法规的推出和落实需要时间；至于官方销售渠道大麻定价的问题，这是由政府有关部门根据多种因素决定的事情，但警方已经多次表示，要想扫除掉大麻黑市，官方渠道供应的大麻价格一定要有竞争性。

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但安大略省哈密尔顿市大麻事务顾问Olivia Brown认为，官方渠道的大麻价格虽然高些但质量也高，就像好的葡萄酒价格要比廉价葡萄酒高一样，但承认官方零售商店的大麻价格可能会比官方网站上的售价稍微高些。

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Olivia Brown指出，政府管制、经营的大麻种植和销售渠道的成本肯定要比黑市高出很多，所以官方渠道销售的大麻只能在质量上与黑市大麻竞争、打价格战是打不赢的。

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安大略省哈密尔顿市长Fred Eisenberger也认为，官方渠道大麻应该扬长避短，靠自己的合法性、高质量、和选择的多样性来与黑市大麻竞争。

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RCI with Dan Taekema · CBC News

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