电子书或传统图书：哪个对幼儿好？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

随着电子科技的普及，越来越多的人选择阅读电子书，但让幼儿阅读电子书是否比传统的幼儿书籍好呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国密迟根大学的一项研究显示，家长与幼儿一块阅读传统印刷儿童读物与一起阅读儿童电子书相比，传统印刷儿童读物更能促进幼儿与父母的交流、从而有助于开发儿童的语言能力和表达能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项研究发现，当父母与2、3岁的幼儿一起阅读传统印刷儿童读物时，父母会更经常的问孩子一些开放性的问题，比如“这里发生什么事情了”、“还记得你和爸爸去沙滩玩时见到什么了吗”等问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但在阅读电子儿童读物时，孩子们容易被电子书带有的音响效果和动画效果所吸引而失去与父母交流的兴趣；而且孩子与父母交流时更多的是问按什么键会翻到电子书的下一页等技术性的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过住在多伦多的年轻母亲Colleen Russo指出，她常常带不到两岁的小女儿外出旅行，带印刷儿童读物不方便，而带上平板电脑读电子儿童读物就方便多了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada